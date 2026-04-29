歐聯｜巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑演入球騷　安歷基讚：生涯最好比賽

爭取歐聯衞冕的巴黎聖日耳門，在四強的首回合，與拜仁慕尼黑創下66年來歐聯四強最多入球的比賽，PSG主場以5:4小勝拜仁，次回合在慕尼黑再分高下。聖日耳門主帥的安歷基（Luis Enrique）稱，這是自己領軍生涯最好的比賽。

66年入球最多四強比賽

上半場5個入球，下半場入球仍停不了。先是基華拉斯基利亞在56分鐘再建一功，加上迪比利2分鐘後再入一球，二人為PSG拉開5:2。不過拜仁沒有放棄，烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）65分鐘為拜仁先追一球，加上3分鐘後迪亞斯梅開二度，為拜仁追近至4:5，不過巴黎聖日耳門守住領先優勢完場，首回合就以5:4領先。這是自1959至60年賽季的歐洲盃四強，法蘭克福6:3擊敗格拉斯哥流浪之後，最大比數的歐聯四強賽事。

安歷基在賽後表示：「我從沒見過這種強度的比賽，現在不是在指出缺點的時候，我們只需要祝賀各位球員。」他亳不掩飾對這場比賽的讚美：「我們值得勝利，我也值得賽和甚至落敗。這是一場夢幻的比賽，這亳無疑問是我作為教練以來最好的一場比賽。」他續說：「我很累，但其實我沒有跑過1公里。所以我不知道球員的感受如何。」對於次回合，他表示：「我問過我的教練團『你覺得我們要入幾多球才可以贏這場比賽？』他們說『起碼3球』，拜仁在他們主場會更強，不過我們會嘗試，並展示出今場一樣的心態。」