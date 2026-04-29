世界盃｜掩嘴爭執要罰紅牌？新例源於雲尼斯奧斯

國際足球理事會（IFAB）周二（28日）在加拿大的會議，決定接納國際足協（FIFA）提出的建議。在世界盃期間，球員在與對手發生衝突是掩嘴，將會被罰紅牌。有關的例訂源於在今年歐聯的附加賽，皇家馬德里對賓菲加期間的衝突，皇馬雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）聲稱被對手「種族歧視」事件。
IFAB在溫哥華的會議，接納了FIFA的提議作出了修訂，並將在世界盃期間實行。據外國媒體指出，有關討論在今年2月於威爾斯進行的大會時有談及，並表明在溫哥華的會議討論。今次修例起源於皇馬與賓菲加的比賽，賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）與雲尼斯奧斯爭執時，比列斯安甸尼因為用手掩嘴，而雲尼斯奧斯期後向球證投訴遭到種族歧視。不過根據歐洲足協（UEFA）早前的裁決，比列斯安甸尼最後是因為「反同性戀」言論而被罰停賽6場。
國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）早前受訪時已表明，希望引入「具威懾作用」的措施：「如果有球員掩着嘴說了甚麼，導致種族歧視，那麼他明顯就應該被罰離場。必須假定他說了些他沒說過的話，否則他為甚麼要掩嘴？如果你沒有甚麼可隱瞞的，你就不會在說話的時掩着嘴。就這麼簡單。」球證對有關的處分會有最終決定權，需要基於各種因素考慮才出示紅牌。
拉隊抗議趕離場
除了掩嘴被罰外，如果因為不滿球證判決而拉隊離場，也將受到處分。有關的決定源於今年初的非洲國家盃決賽，塞內加爾因為不滿球證末段判罰12碼，一度離場抗議。雖然最後球隊返回球場，並擊敗摩洛哥，但期後摩洛哥上訴，被非洲足協（CAF）褫奪了塞內加爾的冠軍，有關案件仍在上訴。而IFAB的決定指，球員如果因為抗議球證判決而離開球場，會被驅逐，而球隊的職員煽動球員這樣做，同樣會被趕離場。而如果球隊導致比賽暫停，他們將被裁定棄權而落敗。