世界盃｜掩嘴爭執要罰紅牌？新例源於雲尼斯奧斯

國際足球理事會（IFAB）周二（28日）在加拿大的會議，決定接納國際足協（FIFA）提出的建議。在世界盃期間，球員在與對手發生衝突是掩嘴，將會被罰紅牌。有關的例訂源於在今年歐聯的附加賽，皇家馬德里對賓菲加期間的衝突，皇馬雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）聲稱被對手「種族歧視」事件。

IFAB在溫哥華的會議，接納了FIFA的提議作出了修訂，並將在世界盃期間實行。據外國媒體指出，有關討論在今年2月於威爾斯進行的大會時有談及，並表明在溫哥華的會議討論。今次修例起源於皇馬與賓菲加的比賽，賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）與雲尼斯奧斯爭執時，比列斯安甸尼因為用手掩嘴，而雲尼斯奧斯期後向球證投訴遭到種族歧視。不過根據歐洲足協（UEFA）早前的裁決，比列斯安甸尼最後是因為「反同性戀」言論而被罰停賽6場。