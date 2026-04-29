西甲｜皇家馬德里傳邀摩連奴回歸

摩連奴（Jose Mourinho）最近有傳，將重返皇家馬德里領軍。據稱連續2年「四大皆空」的皇馬，球會主席佩雷斯（女）提議摩連奴在下季回巢。不過報道指，摩連奴並非皇馬的唯一選擇。

體育網站「The Athletic」的報道，佩雷斯提出了由摩連奴重新掌舵的想法。皇馬在上季及今季未能贏得任何冠軍，目前聯賽也落後死敵巴塞隆拿11分之多。季初接手的沙比阿朗素（Xabi Alonso）在1月時請辭，並一直有傳現任的艾比路亞（Alvaro Arbeloa）不會是皇馬來季的領隊。據英國廣播公司（BBC）報道指出，摩連奴是佩雷斯傾向的教練類型，並不在於球隊在場上的打法，而只是需要贏波。摩連奴在2010至2013年帶領皇馬，並且在2011至12年球季更是為皇馬以破紀錄的積分贏得西甲冠軍。