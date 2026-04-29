NBA季後賽｜馬刺再破拓荒者晉級　紐約人贏鷹隊再領先

今季最佳防守球員的雲班耶馬（Victor Wembanyama）再有佳作，在西岸首圈的第5場，帶領聖安東尼奧馬刺以114:95主場擊敗波特蘭拓荒者，場數贏到4:1，晉級西岸四強。而東岸方面，紐約人以126:97大勝阿特蘭大鷹隊，場數領先3:2。

贏多一場就可以入西岸四強，馬刺今場一開波就已經領先，在全場只有1次平手之下，馬刺全場處於優勢，並最多帶開28分。最後馬刺以115:95再贏一場，場數贏4:1晉身西岸四強。馬刺今場6人取得雙位數得分，包括5個正選，而雲班耶馬今場雖然得分並非最高，但今場他有6次的封阻，讓鷹隊並不輕易得分，而他今場交出17分及14個籃板。迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）今場為馬刺取得21分以及9次的助攻，尚柏尼（Julian Champagnie）亦有19分貢獻。馬刺晉身四強後，對手將是丹佛金塊與明尼蘇達木狼的勝方。