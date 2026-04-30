英超｜雙紅會變三四之爭 曼聯贏波有「利」

英超曼聯及利物浦，勢可獲來屆歐聯入場券，周日晚在奧脫福之戰成英超三四位之爭(5月3日22:30開賽)。利物浦傷兵滿營，作客鬥曼聯難望全身而退。紅魔季內無緣出席歐戰，國內兩盃一早出局，由英超第22輪起接手的看守領隊卡域克教出彩虹，球隊暫排第3位，領先第4及第5位的利物浦及阿士東維拉3分。卡域克季內領軍13場英超錄得9勝2和2負，是同期成績最佳的英超球隊，來季坐正機會甚濃。

卡域克上仗贏波後說：「我們處於有利位置，會全力爭取最佳排名。」球隊今場料沿用勝利陣容，中堅哈利馬古尼上仗復出即交出助攻，攻守俱備，隊長般奴費南迪斯季內已交出19次助攻，只欠1次助攻便追平英超紀錄，今場配合已榮升球隊聯賽首席射手的班捷文施斯高攻堅，紅魔戰意正盛，有力爭取英超3連捷。