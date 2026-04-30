歐霸｜4強交戰 布拉加「大」鬥弗賴堡

葡超「四哥」布拉加已成為唯一仍在今屆歐洲盃賽「生存」的葡超隊伍，他們曾經在2010/11球季殺入歐霸決賽，當時僅負另一葡超勁旅波圖。今屆在16強及8強兩回合的晉級過程中，分別於匈牙利費倫斯華路士及西甲貝迪斯身上，攻入4球及5球，防守卻非穩陣，今次先佔地利定必主攻對手。

布拉加隊中擁有西班牙前鋒巴奧域陀(Pau Victor)，以及葡國老牌鋒將列卡度賀達(Ricardo Horta)，兩人今屆賽事已各入4球，演出穩定；但後防主力阿利麥比上仗傷出，頂上的摩斯卡度又累積黃牌夠數，今場停賽，主隊防線存有隱憂。