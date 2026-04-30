歐霸｜4強交戰 布拉加「大」鬥弗賴堡

歐霸4強首回合香港時間周四深夜展開，葡超好手布拉加先迎德國代表弗賴堡；兩隊攻擊力俱不俗，實力接近，今場有機會對攻，先吼中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB8441，5月1日03:00開賽)
葡超「四哥」布拉加已成為唯一仍在今屆歐洲盃賽「生存」的葡超隊伍，他們曾經在2010/11球季殺入歐霸決賽，當時僅負另一葡超勁旅波圖。今屆在16強及8強兩回合的晉級過程中，分別於匈牙利費倫斯華路士及西甲貝迪斯身上，攻入4球及5球，防守卻非穩陣，今次先佔地利定必主攻對手。
布拉加隊中擁有西班牙前鋒巴奧域陀(Pau Victor)，以及葡國老牌鋒將列卡度賀達(Ricardo Horta)，兩人今屆賽事已各入4球，演出穩定；但後防主力阿利麥比上仗傷出，頂上的摩斯卡度又累積黃牌夠數，今場停賽，主隊防線存有隱憂。
弗賴堡聯賽留力搏歐霸
德甲中上游分子弗賴堡，早前在德盃4強互射12碼不敵史特加出局，歐霸成該隊季內唯一爭標希望。球隊在今屆歐霸16強對比甲亨克及8強對西甲切爾達，兩回合比賽分別共攻入5球及6球。日本中場鈴木唯人今屆歐霸已入4球，與意大利中場基科(Grifo)及克羅地亞射手伊戈馬坦奴域(Igor Matanovic)，會是今場進攻重心。球隊上仗聯賽作客0比4大敗予多蒙特時收起不少主力，留力在今場搏殺，對攻格局，入球不會少。
英超內訌森林主場鬥維拉
另一場4強屬英超內訌戰，諾定咸森林主場對阿士東維拉。雙方約兩星前才於聯賽碰頭，當時踢成1比1。森林在對上兩圈歐霸主場僅共入1球失1球，擁有尼高拉米連高域等防守大將，下半季防守明顯回穩。對手維拉在聯賽作客森林時，只憑對手中堅擺烏龍先開紀錄，在名帥「歐霸之王」艾馬利領軍下，首回合會以不失球為首要目標，博入球「細」盤穩陣(球賽編號FB8442，5月1日03:00開賽)
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