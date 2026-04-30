歐聯｜阿仙奴作客遭馬德里體育會迫和　阿迪達不滿12碼被推翻

歐聯四強的次回合，英超的阿仙奴作客與馬德里各入1個12碼，以1:1打成平手。在比賽末段兵工廠本來再可獲得12碼，但在視像助理裁判（VAR）的介入後，被推翻裁決，令阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）不滿。

連續2年打到入四強，阿仙奴首回合先作客馬德里。兵工廠到44分鐘獲得12碼，由約基利斯（Viktor Gyokeres）操刀，為阿仙奴半場領先1:0。然而換邊僅11分鐘，主場的馬體會因為阿仙奴球員手球，在VAR提醒下，球證判罰12碼，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）為馬體會射入追平。到79分鐘，阿仙奴的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）在禁區內被對手踢跌，球證再判兵工廠12碼，但VAR再一次介入後，球證推翻12碼的決定。最終阿仙奴作客與馬體會賽和1:1，次回合輪到阿仙奴主場。