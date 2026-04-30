歐聯｜阿仙奴作客遭馬德里體育會迫和　阿迪達不滿12碼被推翻

歐聯四強的次回合，英超的阿仙奴作客與馬德里各入1個12碼，以1:1打成平手。在比賽末段兵工廠本來再可獲得12碼，但在視像助理裁判（VAR）的介入後，被推翻裁決，令阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）不滿。
連續2年打到入四強，阿仙奴首回合先作客馬德里。兵工廠到44分鐘獲得12碼，由約基利斯（Viktor Gyokeres）操刀，為阿仙奴半場領先1:0。然而換邊僅11分鐘，主場的馬體會因為阿仙奴球員手球，在VAR提醒下，球證判罰12碼，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）為馬體會射入追平。到79分鐘，阿仙奴的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）在禁區內被對手踢跌，球證再判兵工廠12碼，但VAR再一次介入後，球證推翻12碼的決定。最終阿仙奴作客與馬體會賽和1:1，次回合輪到阿仙奴主場。
阿迪達指推翻不能接受
阿迪達在賽後，對下半場的12碼被推翻感到非常不滿：「我最憤怒是伊比爾治的那個12碼判罰，怎麼會以這樣的方式被推翻，明明就沒有任何明顯錯誤。這改變了比賽的走向。在這個級別的比賽，恕我直言，這種事是絕對不能發生。這違反了規則，我無法理解。有明顯的身體接觸，裁判做出了判罰，但你看了13次重播，怎麼可能推翻這個判罰。我們為了走到這一步，拼搏9個月。我的意思是，又一個入球機會，徹底改變了比賽走向。這絕對不能發生。」
至於馬體會的施蒙尼（Diego Simeone）指：「在第1個12碼，在我的意見是，這來自後面，球員就在等待接觸，我覺得在歐聯四強這樣的比賽，是應罰12碼。至於那個手球，這需要感謝VAR的介入，而第2個被推翻，也要感謝VAR，有時VAR就是會判罰或是將機會取走。」