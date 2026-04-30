網球｜保達普娃馬德里再晉級　成首位四強幸運落敗者

奧地利球手保達普娃（Anastasia Potapova）創造歷史，成為首位以幸運落敗者身份從外圍賽晉級，打入女子網球巡迴賽（WTA Tour）1,000分級賽事四強的球手。她在馬德里公開賽四強，以盤數2:1擊敗前世界第1的普莉絲高娃（Karolina Pliskova）。男子組賽事，世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），將個人1,000分級賽事連勝場數增至21場。

25歲的保達普娃在馬德里的外圍賽次圈不敵同胞的卡勞絲（Sinja Kraus），但其後因為有球手退出而獲得幸運落敗者身份敗部復活。在正賽的次圈先擊敗了中國的張帥，之後再淘汰前法國公開賽冠軍的奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），八強遇上世界排名第2的拉芭聖娜（Elena Rybakina），仍以盤數2:0晉級。四強遇上的，正是在首圈擊敗卡勞絲的普莉絲高娃。首盤保達普娃先贏局數6:1領先。第2盤被普莉絲高娃迫入決勝局，並輸細分4:7被追平盤數。決勝的第3盤，保達普娃再贏局數6:3，以盤數2:1取勝。她是首位以幸運落敗者身份，打入WTA 1,000分級別賽事四強的球手。