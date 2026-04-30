加拿大拒為恩芬天奴安排車隊護送　伊朗使團被阻止入境

在北美世界盃前，國際足協（FIFA）近日於加拿大的溫哥華舉行大會。據溫哥華警方確認，FIFA有為會長恩芬天奴（Gianni Infantino）提出要車隊護送要求，但被警察拒絕。而加拿大外交部亦證實，拒絕了伊朗的代表團入境，但稱是「無心之失」。

溫哥華警察部門的副局長在周三（29日）表示：「只有國家元首才能獲得正規的車隊護送及交通管制。國際足協的高層不符合國際保護人員的標準，因此不會獲得護送的服務，所以拒絕了有關的請求。」而國際足協的發言人在周三也回應加拿大的說法：「國際足協沒有要求為國際足協會長提供特別的警察護送車隊。會長本人也不知悉，以及沒有參與他出席國際足協第76屆大會的交通及保安事宜與當局溝通。根據過去的相關安排，作為當地組織者的加拿大與有關部門進行了溝通，請求為所有出席的代表、嘉賓及相關人士提供支援。」