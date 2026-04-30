NBA季後賽｜活塞絕地反擊再追一場　湖人主場再負火箭

東岸頭號種子的底特律活塞，在第5場再度發威，在根寧咸（Cade Cunningham）取得球隊季後賽得分紀錄的45分下，以116:109擊敗奧蘭多魔術，場數仍落後2:3。至於侯斯頓火箭亦追回一場，作客以99:93贏洛杉磯湖人，湖人仍領先場數3:2。
要避免成為史上第7支首圈被淘汰的頭號種子，活塞回到主場就加把勁。首節成功壓制魔術取得領先，雖然第2節魔術力追至半場落後60:66。但是活塞全場仍是沒有讓魔術取得領先，最終以116:109追回一場。根寧咸今場個人取得45分，這是活塞球隊在季後賽的單場得分紀錄，加上杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）亦有23分貢獻。至於魔術，賓捷羅（Paolo Banchero）雖然都交出45分，不過他自己的罰球無靈，12次罰球得5中，令魔術未能鎖定東岸四強。第6場將在奧蘭多舉行。
底特律活塞對奧蘭多魔術精華
至於西岸的湖人，亦未能提前晉級。在主場面對火箭，即使火箭做少了杜蘭特（Kevin Durant），但仍以99:93擊敗湖人。勒邦占士（LeBron James）今場又為湖人攻入25分，但是火箭的正選5人都交出雙位數得分。湖人場數仍領先3:2，不過第6場就會到侯斯頓主場。
騎士主場贏波再領先
克里夫蘭騎士回到主場就再度領先。球隊之前2場主場贏波後，2場作客「輸返」。在第5場回到克里夫蘭之後，騎士第4節力追，並以125:120擊敗多倫多速龍，場數騎士再領先3:2。