NBA季後賽｜活塞絕地反擊再追一場　湖人主場再負火箭

東岸頭號種子的底特律活塞，在第5場再度發威，在根寧咸（Cade Cunningham）取得球隊季後賽得分紀錄的45分下，以116:109擊敗奧蘭多魔術，場數仍落後2:3。至於侯斯頓火箭亦追回一場，作客以99:93贏洛杉磯湖人，湖人仍領先場數3:2。

要避免成為史上第7支首圈被淘汰的頭號種子，活塞回到主場就加把勁。首節成功壓制魔術取得領先，雖然第2節魔術力追至半場落後60:66。但是活塞全場仍是沒有讓魔術取得領先，最終以116:109追回一場。根寧咸今場個人取得45分，這是活塞球隊在季後賽的單場得分紀錄，加上杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）亦有23分貢獻。至於魔術，賓捷羅（Paolo Banchero）雖然都交出45分，不過他自己的罰球無靈，12次罰球得5中，令魔術未能鎖定東岸四強。第6場將在奧蘭多舉行。