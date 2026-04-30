西乙薩拉戈薩門將「兜槌窩臉」　被重罰停13場

在星期日（26日）西班牙的一場乙組聯賽，薩拉戈薩的守門員安達拿達（Esteban Andrada）被球證紅牌驅逐後，突然失控走到對手侯爾斯卡的隊長佐治佩列度（Jorge Pulido）前，並揮拳直擊佩列度的臉。西班牙足協宣布，對安達拿達作出13場的停賽處分。

這場亞拉岡打吡，兩隊都要為乙組護級。在比賽的補時階段，安達拿達被球證出示第2面黃牌驅逐。然而這位35歲門將突然失控，衝去對手佩列度面前，再揮拳直擊對方臉部，兩隊隨即陷入混亂。在事後安達拿達已承認錯誤及道歉，並表示願意接受任何處分，他指：「真相是，我對發生的事感到非常、非常對不起。對於球會、球迷，都不是好形象，特別是我這樣的專業人士，所以我非常抱歉。環顧我職業生涯，就只有過1次紅牌，因為在禁區外手球。我想向佐治佩列度道歉，因為我們是同業。說實在，這是我的錯，我當時失控了，所以我在這裡會接受聯賽給我的任何後果。」