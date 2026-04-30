西乙薩拉戈薩門將「兜槌窩臉」　被重罰停13場

在星期日（26日）西班牙的一場乙組聯賽，薩拉戈薩的守門員安達拿達（Esteban Andrada）被球證紅牌驅逐後，突然失控走到對手侯爾斯卡的隊長佐治佩列度（Jorge Pulido）前，並揮拳直擊佩列度的臉。西班牙足協宣布，對安達拿達作出13場的停賽處分。
這場亞拉岡打吡，兩隊都要為乙組護級。在比賽的補時階段，安達拿達被球證出示第2面黃牌驅逐。然而這位35歲門將突然失控，衝去對手佩列度面前，再揮拳直擊對方臉部，兩隊隨即陷入混亂。在事後安達拿達已承認錯誤及道歉，並表示願意接受任何處分，他指：「真相是，我對發生的事感到非常、非常對不起。對於球會、球迷，都不是好形象，特別是我這樣的專業人士，所以我非常抱歉。環顧我職業生涯，就只有過1次紅牌，因為在禁區外手球。我想向佐治佩列度道歉，因為我們是同業。說實在，這是我的錯，我當時失控了，所以我在這裡會接受聯賽給我的任何後果。」
薩拉戈薩在比賽最終贏1:0，而隊了安達拿達，薩拉戈薩的達辛迪（Dani Tasende）以及侯爾斯卡門將的丹尼爾占美利斯（Dani Jimenez）都被趕離場。西班牙足協在周三（29日）作出裁決，針對安達拿達打人，被罰停12場，連同紅牌的基本1場停賽，他面臨13場的停賽，同時安達拿達及薩拉戈薩都被西班牙足協罰款。
Zaragoza goalkeeper just KO’d another player with a haymaker— Happy Punch (@HappyPunch) April 26, 2026
HOLY SH*T 😭 pic.twitter.com/1WMAlAqs13