匹克球世界盃8月越南舉行 本港選拔賽5月接受報名

匹克球（Pickleball）在香港迅速興起，成為最受矚目的新興運動之一。中國香港網球總會將與信和集團舉辦「匹克球世界盃中國香港代表選拔賽」，選出代表出戰於8月在越南舉行的匹克球世界盃。
選拔賽5月初開始報名，於6月在屯門市廣場「tmtp commons」舉辦大型匹克球港隊選拔賽，期望以系統性發掘及培育具潛力的運動員，從選拔賽勝出隊伍中，選出4個組別共16名代表，接受為期兩個月的訓練，連同其他港隊球手，共20多名港隊代表，前往峴港參與世界盃。
中國香港網球總會會長鄭明哲表示，總會與信和集團合作除希望透過入門體驗及聯賽推廣匹克球，亦希望透過世界盃代表選拔賽，發掘及培育有潛質的精英運動員，組成中國香港代表隊，進軍2026年匹克球世界盃，期待與信和集團攜手，共同推動香港匹克球普及化和精英化，走向國際舞台。
信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，2025年在旗下物業興建匹克球場，包括屯門市廣場tmtp commons的六個戶外匹克球場及朗壹廣場的室內匹克球場，讓更多愛好者可以參與這項新興活動。除了做到普及化，更推進精英化，並透過這項計劃將信和集團旗下的匹克球場打造成匹克球港隊主場，破天荒為匹克球港隊運動員提供訓練場地及教練，大大提升運動員水平，讓他們登上國際舞台。