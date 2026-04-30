匹克球世界盃8月越南舉行 本港選拔賽5月接受報名

匹克球（Pickleball）在香港迅速興起，成為最受矚目的新興運動之一。中國香港網球總會將與信和集團舉辦「匹克球世界盃中國香港代表選拔賽」，選出代表出戰於8月在越南舉行的匹克球世界盃。

選拔賽5月初開始報名，於6月在屯門市廣場「tmtp commons」舉辦大型匹克球港隊選拔賽，期望以系統性發掘及培育具潛力的運動員，從選拔賽勝出隊伍中，選出4個組別共16名代表，接受為期兩個月的訓練，連同其他港隊球手，共20多名港隊代表，前往峴港參與世界盃。

中國香港網球總會會長鄭明哲表示，總會與信和集團合作除希望透過入門體驗及聯賽推廣匹克球，亦希望透過世界盃代表選拔賽，發掘及培育有潛質的精英運動員，組成中國香港代表隊，進軍2026年匹克球世界盃，期待與信和集團攜手，共同推動香港匹克球普及化和精英化，走向國際舞台。