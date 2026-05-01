HOKA Mach 7鞋評 靈敏輕便萬能Key訓練跑鞋 兼顧速度舒適度

由越野跑起家，近年積極攻入高性能路跑鞋市場的法國品牌HOKA持續發力，最新推出新一代訓練跑鞋Mach 7。 定位為日常訓練跑鞋的Mach來到第七代，新跑鞋采用運動感十足的設計，鞋面採用蝕刻綫條，配以銳利棱角點綴的中底，外觀具有速度感。女裝鞋款配色包括霜白色／霓黃、雪岩白／晴空藍、霜白色／玫瑰金等；男款則有霜白色／霓黃、雪岩白／晴空藍，筆者腳上的霜白色／霓黃勝在搶眼，充滿春日氣息，適當配搭下亦能成為一道亮麗風景。

鞋帶設計助更貼腳 Mach 7沿用前代5mm前後掌落差，令中前掌跑者落地自然順暢。重量方面，女款約7.15oz，男款約8.37oz，維持輕量化定位。鞋面採用Creel Jacquard編織材質，配合精簡化鞋舌設計及內置貼合結構（Internal Gusset），在減重同時兼顧包覆與穩定性。鞋帶孔增加至7組，令鞋身能更細緻貼合腳背，在高速跑動下仍能保持穩定，跑起來未見滑動或鬆脫情況。 中底採用超臨界發泡EVA的Mach 7外觀望落較爲厚身，但實際上腳不會有陷進去的感覺，反而呈現紮實而穩定的腳感，帶來驚喜。筆者試著上一代Mach 6時尚未習慣超臨界發泡 EVA的「硬質緩衝」，相比而言Mach 7試跑數十公里之後更顯順腳，超臨界發泡 EVA 中底兼顧緩震和緩衝性能，在穩定配速下更能發揮優勢，有「一試冇回頭」之感。

開鞋選擇輕鬆跑，用Zone 2心率區間Easy Pace跑數公里，感覺輕盈和省力，步伐過渡流暢，同時具備足夠的保護性。 輪到interval訓練時，感受到Mach 7前掌能吸收衝擊力，速度回饋略為溫和，反應不算特別激進，反映鞋款較適合節奏穩定的速度課。

長課後段發揮輕量及透氣優勢 在以全馬或半馬配速進行15公里以上長課時，Mach 7在前段表現穩定且容易駕馭，進入後半程就會感受到回彈略為減弱，需要跑手主動輸出。不過此時Mach 7的輕量優勢便更為明顯，即使腿部開始出現乳酸堆積及疲勞感，鞋身亦未有增加額外負擔。加上鞋面透氣度良好，長時間跑動下仍能維持乾爽舒適。 特性適合香港路跑 在路況複雜需要左閃右避的路段進行12公里Tempo Run，Mach 7的靈敏特性更為突出。過彎時穩定性不俗，前掌黏性橡膠有效提升抓地力，防滑表現可靠；後跟耐磨橡膠則進一步增強耐用性，適合香港常見的城市路面。

縱觀HOKA跑鞋，Mach 7在速度和日常舒適度中取得了很好的平衡。相比追求速度而將性能推到極緻的碳板跑鞋Cielo系列，Mach 7更易駕馭，亦更適合日常穿著；而與偏重緩震、適合輕鬆跑的Skyflow或Clifton相比，Mach 7在速度訓練時則顯得更為靈活。