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體育
出版：2026-May-01 11:00
更新：2026-May-01 11:00

HOKA Mach 7鞋評 靈敏輕便萬能Key訓練跑鞋 兼顧速度舒適度

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HOKA Mach 7鞋評 靈敏輕便萬能Key訓練跑鞋 兼顧速度舒適度

HOKA Mach 7鞋評 靈敏輕便萬能Key訓練跑鞋 兼顧速度舒適度

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由越野跑起家，近年積極攻入高性能路跑鞋市場的法國品牌HOKA持續發力，最新推出新一代訓練跑鞋Mach 7。

定位為日常訓練跑鞋的Mach來到第七代，新跑鞋采用運動感十足的設計，鞋面採用蝕刻綫條，配以銳利棱角點綴的中底，外觀具有速度感。女裝鞋款配色包括霜白色／霓黃、雪岩白／晴空藍、霜白色／玫瑰金等；男款則有霜白色／霓黃、雪岩白／晴空藍，筆者腳上的霜白色／霓黃勝在搶眼，充滿春日氣息，適當配搭下亦能成為一道亮麗風景。

中底採用超臨界發泡EVA的Mach 7外觀望落較爲厚身，但實際上腳不會有陷進去的感覺 HOKA Mach 7是一對配速範圍適用較廣的「萬能key」鞋，靜由日常通勤穿著，輕鬆跑 在路況複雜需要左閃右避的路段進行12公里Tempo Run，Mach 7的靈敏特性更為突出

鞋帶設計助更貼腳

Mach 7沿用前代5mm前後掌落差，令中前掌跑者落地自然順暢。重量方面，女款約7.15oz，男款約8.37oz，維持輕量化定位。鞋面採用Creel Jacquard編織材質，配合精簡化鞋舌設計及內置貼合結構（Internal Gusset），在減重同時兼顧包覆與穩定性。鞋帶孔增加至7組，令鞋身能更細緻貼合腳背，在高速跑動下仍能保持穩定，跑起來未見滑動或鬆脫情況。

中底採用超臨界發泡EVA的Mach 7外觀望落較爲厚身，但實際上腳不會有陷進去的感覺，反而呈現紮實而穩定的腳感，帶來驚喜。筆者試著上一代Mach 6時尚未習慣超臨界發泡 EVA的「硬質緩衝」，相比而言Mach 7試跑數十公里之後更顯順腳，超臨界發泡 EVA 中底兼顧緩震和緩衝性能，在穩定配速下更能發揮優勢，有「一試冇回頭」之感。

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開鞋選擇輕鬆跑，用Zone 2心率區間Easy Pace跑數公里，感覺輕盈和省力，步伐過渡流暢，同時具備足夠的保護性。

輪到interval訓練時，感受到Mach 7前掌能吸收衝擊力，速度回饋略為溫和，反應不算特別激進，反映鞋款較適合節奏穩定的速度課。

HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色 HOKA Mach 7設不同顏色

長課後段發揮輕量及透氣優勢

在以全馬或半馬配速進行15公里以上長課時，Mach 7在前段表現穩定且容易駕馭，進入後半程就會感受到回彈略為減弱，需要跑手主動輸出。不過此時Mach 7的輕量優勢便更為明顯，即使腿部開始出現乳酸堆積及疲勞感，鞋身亦未有增加額外負擔。加上鞋面透氣度良好，長時間跑動下仍能維持乾爽舒適。

特性適合香港路跑

在路況複雜需要左閃右避的路段進行12公里Tempo Run，Mach 7的靈敏特性更為突出。過彎時穩定性不俗，前掌黏性橡膠有效提升抓地力，防滑表現可靠；後跟耐磨橡膠則進一步增強耐用性，適合香港常見的城市路面。

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縱觀HOKA跑鞋，Mach 7在速度和日常舒適度中取得了很好的平衡。相比追求速度而將性能推到極緻的碳板跑鞋Cielo系列，Mach 7更易駕馭，亦更適合日常穿著；而與偏重緩震、適合輕鬆跑的Skyflow或Clifton相比，Mach 7在速度訓練時則顯得更為靈活。

方便上班族

在日常使用層面，Mach 7作為通勤鞋穿著，日行步數過萬仍能保持舒適，對於需要「返工＋跑步」無縫切換的都市跑者而言相當方便，省卻不少功夫。

Mach 7是一對配速範圍適用較廣的「萬能key」鞋，靜由日常通勤穿著，輕鬆跑，動到節奏跑甚至激進超Race Pace的Interval都能應付，對一般跑者而言駕馭門檻相對低。簡單直接的設定，令普羅大衆無論水平高低都可以放心入手這對訓練鞋。

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