意甲｜羅馬主場勢摘「紫百合」

羅馬目前在聯賽榜居上游，有力在來屆重返失落7季的歐聯大舞台，球隊計聯賽近10場主場錄得7勝3和不敗；當中近3仗主場取2勝1和，對弱旅比薩SC及萊切均淨勝2球。荷蘭前鋒唐耶爾馬倫(Donyell Malen)自年初由阿士東維拉加盟後，至今聯賽攻入11球；在另一曾在英超揚名的前鋒艾雲費格遜(Evan Ferguson)受傷，近3仗意甲入4球的唐耶爾馬倫孭重飛，勝任有餘。後防旳基安盧卡文仙尼(Mancini)及薛基施歷(Celik)整季表現穩定，中場有艾拿奧爾(El Aynaoui)停賽，但古亞迪奧干尼(Kouadio Kone)料可復出，實力不減。

「首都狼」羅馬，香港時間周一深夜在意甲迎戰「紫百合」費倫天拿時，為力爭上游搶歐聯入場券，定必向護級幾近上岸的對手猛攻；配合長期硬淨的主場戰績，今場羅馬贏面高唱。(球賽編號FB8619，5月5日02:45開賽)

紫百合作客羅馬往績差

對手費倫天拿近7場意甲取得3勝4和不敗後，已回升至中下游位置，護級壓力大減；首席射手摩斯堅恩(Moise Kean)因傷已缺陣5場，加上歐洲賽已「畢業」，只怕球員在客場作戰心態更打折扣。「紫百合」近6季意甲作客羅馬錄得1和5負劣績，如今兩軍季尾心態已大不同，吼羅馬主勝穩陣。

同日較早開賽的另一場意甲，護級水深火熱的克雷莫納，過去4仗聯賽只得1分入1球；而到訪的拉素近5場意甲不計勝負，「總入球」最多開2球，季尾目標已放在月中意盃決賽，今場先取入球「細」盤。（球賽編號FB8624，5月5日00:30開賽)