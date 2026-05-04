英超｜「拖肥」易食 曼城爭霸穩客勝

英超周一晚仍上演兩場好戲碼，其中被榜首阿仙奴拋開6分的「藍月」曼城，深夜場壓軸作客鬥「拖肥」愛華頓。藍月未來10天連戰3場英超，每場皆不容失分，慶幸球隊正值大勇，近年例食「拖肥」，今場客勝穩開。（球賽編號8586，5月5日03:00開賽)

「藍月」季尾走勢凌厲，力爭國內三冠王，在本月中英足盃決賽鬥車路士前，先埋首英超爭霸；今場作客愛華頓後，接連會在主場鬥賓福特及水晶宮。由於「一哥」阿仙奴上周六主場3比0氣走富咸，令少踢2場的曼城已落後6分，可幸「藍月」先遇近期氣勢轉弱、主場威力平平的拖肥，贏波機不可失。

曼城各項賽事已寫下6連勝，陣中除防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)要養傷外，可精銳盡出。英超首席射手艾寧夏蘭特(Haaland)回勇近5場入5球，攻中卓(Cherki)星味漸濃；配合兩大快馬安東尼施美安(Semenyo)及謝利美杜古(Doku)，還有後上攻門得心應手的新星翼衛尼高奧萊利(Nico O’Reilly)，曼城入球本錢多。球隊對上10場英超鬥愛華頓，錄得8勝2和一面倒佳績，今場集有利條件於一身，勝望彌高。