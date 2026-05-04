英超｜「拖肥」易食 曼城爭霸穩客勝

英超周一晚仍上演兩場好戲碼，其中被榜首阿仙奴拋開6分的「藍月」曼城，深夜場壓軸作客鬥「拖肥」愛華頓。藍月未來10天連戰3場英超，每場皆不容失分，慶幸球隊正值大勇，近年例食「拖肥」，今場客勝穩開。（球賽編號8586，5月5日03:00開賽)
「藍月」季尾走勢凌厲，力爭國內三冠王，在本月中英足盃決賽鬥車路士前，先埋首英超爭霸；今場作客愛華頓後，接連會在主場鬥賓福特及水晶宮。由於「一哥」阿仙奴上周六主場3比0氣走富咸，令少踢2場的曼城已落後6分，可幸「藍月」先遇近期氣勢轉弱、主場威力平平的拖肥，贏波機不可失。
曼城各項賽事已寫下6連勝，陣中除防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)要養傷外，可精銳盡出。英超首席射手艾寧夏蘭特(Haaland)回勇近5場入5球，攻中卓(Cherki)星味漸濃；配合兩大快馬安東尼施美安(Semenyo)及謝利美杜古(Doku)，還有後上攻門得心應手的新星翼衛尼高奧萊利(Nico O’Reilly)，曼城入球本錢多。球隊對上10場英超鬥愛華頓，錄得8勝2和一面倒佳績，今場集有利條件於一身，勝望彌高。
對手愛華頓上仗聯賽戰至補時1比2不敵韋斯咸，近3場聯賽只得1分，走勢回落仍排中游；雖說分數上仍有力爭歐戰席位，但決心似乎不大，主場戰績亦比作客稍為遜色，縱有英格蘭一號門將比克福特(Pickford)把關，恐怕難擋曼城猛攻。
車路士迎護級森林
同日早場由車路士迎戰諾定咸森林。前者「炒領隊」即止跌，在英足盃小勝列斯聯入決賽，但未算證明太多，聯賽主場5戰不勝；今場迎戰護級心切、各項賽事近9場不敗的諾定咸森林，寧撐受讓的客軍成功搶分而回。（球賽編號8693，5月4日22:00開賽)
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