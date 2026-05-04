英超｜曼聯雙紅會贏利物浦穩奪歐聯資格　熱刺贏阿士東維拉

英超「雙紅會」雖然今季褐色，曼聯與利物浦都沒有爭標機會，但是曼聯還是在半場領先2球下，被紅軍一度迫和，然而剛續約的明奈（Kobbie Mainoo）建功，令曼聯以3:2主場擊敗利物浦，鎖定來季歐聯聯賽階段的席位。至於護級的熱刺取得聯賽2連勝，以2:1擊敗第4位的阿士東維拉，暫時脫離降班區域。 在卡域克（Michael Carrick）領軍下曼聯之前接連擊敗阿仙奴、曼城及阿士東維拉3支前4名球隊。在奧脫福面對宿敵的利物浦，曼聯6分鐘就由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）打開紀錄，加上班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在14分鐘再下一城，半場紅魔2球在手。然而先是蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在換邊僅2分鐘追回一球，加上加普（Cody Gakpo）在56分鐘的入球，紅軍換邊不久已追平。然而剛在3日前與曼聯續約5年的中場明奈，在77分鐘把握到機會在禁區頂為曼聯建功，最終曼聯以3:2擊敗利物浦全取3分，肯定取得來季歐聯的入場券，也是球會自2015至16賽季以來，首次「雙殺」利物浦。

費格遜賽前不適送院 比賽前，原本到場觀戰的曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）不適，要由救護車送院。卡域克賽後被問及這位恩師：「好的，我沒有任何的消息更新，所以我不知道最新的狀況。我聽到是在比賽前，所以我留意到是在比賽之前。我一切可以說就只有祝福他。我很受這件事影響，我只希望他安好。我不知道最新狀況，但我希望他有好的狀態，祝他一切都好。我們現在就希望結果，當他聽到之後會為他帶來安慰。」 對於重返歐聯賽場，卡域克指：「從某種程度上來說，我為此感到自豪。我認為，我們所做的工作，球員們的表現，以及我們擊敗的對手，都值得我們好好總結。說實話，一度我們離目標還很遠。所以，為了讓我們在還剩3場比賽的情況下鎖定資格，我們付出了很多努力。但我們團隊並沒有真正討論過這件事。我認為我們不應該過度慶祝。我認為這只是一個進步。我們想要更多。我們希望在聯賽中取得更高的排名，但當然，球員和工作人​​員功不可沒，是他們讓我們走到今天這一步。」至於功臣的明奈，賽後指球員願意為卡域克努力：「我們能扭轉乾坤，要歸功於球員和教練。我們期待未來，仍需強勢的終結。我們只想繼續贏波，這不僅是我，而是所有球員都充滿信心。你想追隨他（卡域克），為他而戰。這就是我們今天所展現的。」

曼聯對利物浦精華

史洛治不滿施斯高入球判決 紅軍主帥的史洛治（Arne Slot）就歸咎於球證的判決對他們不利，包括施斯高的入球應被判手球：「如果這是手指觸碰到，這也是我認為的，因為你在這運動會知道球的走勢，你知道球的弧度，當那曲線的改變，這當中就一定有接觸。然而一直都是這樣，我們應該就此展開辯論，足球是否應該判入球無效？但我認為規則是，只要有觸球，入球就應該被判無效。但我想，今季如果視像助理裁判（VAR）介入，或者出現任何可以重播、可以做出正確或錯誤的判罰，那麼最終的判決都對我們不利，這應該不會讓任何人感到意外。」

同日的比賽，熱刺作客以2:1擊敗維拉，取得護級重要的3分。由於同一周的韋斯咸大敗，熱刺以37分反壓過韋斯咸升上第17位，暫時脫離降班區域，而韋斯咸就跌落降班區。而般尼茅夫就在主場以3:0贏水晶宮。

阿士東維拉對熱刺精華

般尼茅夫對水晶宮精華