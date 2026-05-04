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體育
出版：2026-May-04 12:30
更新：2026-May-04 12:30

F1｜安東尼利贏邁亞密站3連勝　兩部麥拿侖緊隨

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平治的安東尼利在邁亞密站贏得冠軍後，已連贏3個分站。(路透社)

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平治的19歲車手安東尼利（Kimi Antonelli），在一級方程式（F1）賽車休息一個月在邁亞密重開後，力克2名麥拿侖車手及法拉利的陸克萊（Charles Leclerc），連續3站贏得冠軍。

因應中東局勢，F1中止了2個分站，讓車隊及賽會有1個月時間作出調整，修改規則以及讓車隊提升賽車。麥拿侖在今站有明顯的改善，他們在衝刺賽就由上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）贏得第1，而派亞斯迪（Oscar Piastri）也取得第2。4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），在今站也沒有怠慢，他在排位賽取得第2名起步。

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陸克萊最後一圈意外跌落第8

比賽因為天雨警報而提前3個小時展開，不過整體上比賽都在乾爽的場地上舉行。在第1個圈，法拉利的陸克萊一度從排位的第3名，搶上第1位。而比賽之後成為陸克萊、安東尼利以及諾里斯的爭奪。不過在最後一圈陸克萊就因為撞牆損傷，不單未能爭勝，更在賽後被罰20秒，最終只得第8名。而安東尼利就在今站成為冠軍，第2是諾里斯，之後是派亞斯迪。另一平治車手的羅素（George Russell）今站得第4。

安東尼利在賽後表示：「這只是開始，路仍然很長。我們團隊非常努力，車隊做出非常出色的工作。」紅牛的韋斯特本最終以第5名完成。法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）受惠隊友陸克萊加秒數而升上第6，阿爾派車隊的高拉賓圖（Franco Colapinto）就獲得第7。兩部的威廉士戰車，辛斯（Carlos Sainz）以及阿邦（Alexander Albon）分列第9、10。

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F1邁亞密站精華

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