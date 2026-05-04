F1｜安東尼利贏邁亞密站3連勝　兩部麥拿侖緊隨

平治的19歲車手安東尼利（Kimi Antonelli），在一級方程式（F1）賽車休息一個月在邁亞密重開後，力克2名麥拿侖車手及法拉利的陸克萊（Charles Leclerc），連續3站贏得冠軍。

因應中東局勢，F1中止了2個分站，讓車隊及賽會有1個月時間作出調整，修改規則以及讓車隊提升賽車。麥拿侖在今站有明顯的改善，他們在衝刺賽就由上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）贏得第1，而派亞斯迪（Oscar Piastri）也取得第2。4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），在今站也沒有怠慢，他在排位賽取得第2名起步。