NBA季後賽｜活塞反勝魔術驚險晉級　與騎士趕上分岸四強尾班車

奧蘭多魔術沒能成為第7支「老八」，在NBA季後賽的首圈，東岸頭號種子的底特律活塞，在第7場以116:94主場擊敗魔術，在落後場數1:3下反勝4:3晉身東岸四強，也是球隊18年來首次在季後賽的系列賽中取勝。同樣搭上尾班車，還有克里夫蘭騎士，球隊主場以114:102擊敗多倫多速龍，場數同樣以4:3晉級，兩隊會在東岸四強交手。

活塞對上一次在季後賽打入分岸四強已是2008年。之後活塞除了未能晉身季後賽，就是在首圈被淘汰。魔術在系列賽一度領先場數3:1。不過其後活塞有根寧咸（Cade Cunningham）的帶領下，從出局邊沿迫至第7場分勝負。魔術今場雖然在首節輕微領先，不過活塞在第2節由杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）攻入17分下，球隊反先之餘更拉開至有11分距離。魔術在換邊後的第3節僅取得15分下，最終輸94:116。根寧咸今場個人交出32分及12個籃板，夏利斯亦有30分的貢獻。活塞以場數4:3晉級，會對騎士。