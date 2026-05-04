世界盃｜揭幕戰四強決賽共25場免費播　陳7睇好哈利卡尼做神射手

世界盃6月12日決賽周揭幕，破天荒由美國、加拿大及墨西哥三個國家合辦。Now TV連續三屆奪得獨家播映權，將透過收費平台直播全部104場賽事，ViuTV 99台亦會免費播放25場精選賽事，當中包括揭幕戰、四強賽事以及決賽，其餘場次則有待公布。由於賽事橫跨多個時段，勢改變球迷在39日期間的生活習慣。

NowTV及ViuTV今天舉行世界盃啟動儀式記者會，同時宣布由Edan@MIRROR（呂爵安）及 Ivy So@COLLAR（蘇雅琳）擔任Now TV「世界盃大使」，並由來自《全民造星VI》的 ZPOT、TELLER（王偉俊）及 Jacky Fan（范卓賢）在現場首唱世界盃打氣歌。Edan表示今屆支持阿根廷，期待美斯表演，Ivy So亦稱希望美斯再度奪冠。技術方面，NowTV推出全新「AI波友」，利用人工智能整合賽事數據與專業分析，以廣東話解答球迷疑問，並按用戶作息提供個人化觀賽建議。同時引入低時延專線技術，將影片碎片化傳輸，載入速度提升兩倍，緩衝時間大減。csl、1O1O及網上行Netvigator客戶可直連專用網絡，流動用戶更可豁免本地數據，方便外出睇波。

一眾足球評述員劉舜文、陳肇麒、鄭兆聰、丘建威、陳葦如、陳祉俊、方柏翹、何輝等亦現身造勢及作出預測，首次為世界盃評述的前港腳射手陳肇麒（陳7），睇好今季在拜仁慕尼黑入球停不了的英格蘭隊長哈利卡尼成為神射手，個人則希望阿根廷創歷史衞冕。對於今季賽程緊密已有多名國腳因重傷無緣決賽周，及面對高溫作賽因素，陳7認為一眾教練雖考慮如何恢復在球會踢得太密的球員體能。

劉舜文憂德法16強大戰

「德甲迷」劉舜文談及德國前景，指若德國及法國均於各自小組首名晉級，有機會16強上演大戰，「唔係咁易過關」，但若成功擊敗法國，有機會直闖決賽。他又指德國2014年曾於巴西的美洲土地捧杯，希望又一個馬年重演好夢。