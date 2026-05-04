世界盃｜揭幕戰四強決賽共25場免費播　陳7睇好哈利卡尼做神射手（有片）

世界盃6月12日決賽周揭幕，破天荒由美國、加拿大及墨西哥三個國家合辦。Now TV連續三屆奪得獨家播映權，將透過收費平台直播全部104場賽事，ViuTV 99台亦會免費播放25場精選賽事，當中包括揭幕戰、四強賽事以及決賽，其餘場次則有待公布。由於賽事橫跨多個時段，勢改變球迷在39日期間的生活習慣。

NowTV及ViuTV今天舉行世界盃啟動儀式記者會，同時宣布由Edan@MIRROR（呂爵安）及 Ivy So@COLLAR（蘇雅琳）擔任Now TV「世界盃大使」，並由來自《全民造星VI》的 ZPOT、TELLER（王偉俊）及 Jacky Fan（范卓賢）在現場首唱世界盃打氣歌。 Eden Ivy So撐阿根廷 Edan表示今屆支持阿根廷，期待美斯表演，Ivy So亦稱希望美斯（Lionel Messi）再度奪冠。技術方面，NowTV推出全新「AI波友」，利用人工智能整合賽事數據與專業分析，以廣東話解答球迷疑問，並按用戶作息提供個人化觀賽建議。同時引入低時延專線技術，將影片碎片化傳輸，載入速度提升兩倍，緩衝時間大減。csl、1O1O及網上行Netvigator客戶可直連專用網絡，流動用戶更可豁免本地數據，方便外出睇波。

一眾足球評述員劉舜文、陳肇麒、鄭兆聰、丘建威、陳葦如、陳祉俊、方柏翹、何輝等亦現身造勢及作出預測，首次為世界盃評述的前港腳射手陳肇麒（陳七），睇好今季在拜仁慕尼黑入球停不了的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）成為神射手，個人則希望阿根廷創歷史衞冕。對於今季賽程緊密已有多名國腳因重傷無緣決賽周，及面對高溫作賽因素，陳七認為一眾教練雖考慮如何恢復在球會踢得太密的球員體能。 劉舜文憂德法16強大戰 「德甲迷」劉舜文談及德國前景，指若德國及法國均於各自小組首名晉級，有機會16強上演大戰，「唔係咁易過關」，但若成功擊敗法國，有機會直闖決賽。他又指德國2014年曾於巴西的美洲土地捧杯，希望又一個馬年重演好夢。

意大利迷陳葦如雖然嘆意國連續三屆錯失決賽周，他今屆會捧北歐球隊瑞典，又指該隊於1994年美國世界盃曾奪季軍，有望重溫好夢。冠軍心水則認為是巴西，強調美洲球隊會有美洲土地有優勢，加上名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）有魔法令一眾巴西國腳踢出好成績，射手則看好英格蘭隊長哈利卡尼及巴西的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）。