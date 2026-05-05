歐聯｜阿仙奴爭入決賽 主場生死「大」戰馬體會

兩支久未殺入歐聯決賽球隊，周二深夜在倫敦酋長球場，已無退縮的理由。新勝重拾英超爭霸氣勢的阿仙奴，在歐聯4強次回合遇上一心一意博歐聯的馬德里體育會，將觸發一場入球大戰。(球賽編號FB8890，5月6日03:00開賽)
兩隊上周中交手以1比1賽和，阿仙奴下半場一記爭議性12碼「得而復失」，被VAR爭議性推翻；對手馬體會下半場追和後未有加大進攻力度，王牌射手祖利安艾華利斯輕傷退場後，主帥施蒙尼未有換入另一箭頭阿洛山大索洛夫，反而讓中場阿歷斯巴爾拿出場，推前合拍基沙文，效果平平，今場臨場布陣應該會傾向進取。
馬體會作客英格蘭往績平平
馬體會上仗西甲盡出副選仍以2比0打敗華倫西亞，聯賽第4位穩如泰山，安心在今場盡出精銳，以求取得自2015/16年度球季後，首張歐聯決賽入場券。球隊最不利數據是連同早前歐聯大聯賽作客0比4不敵阿仙奴，季內亦分別以2比3客場受挫另外兩支英超隊利物浦及熱刺，往績不利作客鬥英超隊，但場場入球騷。
阿仙奴兼顧英超爭霸，但剛戰主場以3比0大炒富咸，爭雙冠注入強心針；星級翼鋒布卡約沙卡傷癒重拾邊路威力，配合箭頭約基利斯侵略性變強，加上該仗勝局早定後，陸續換走沙卡及迪格蘭賴斯等主力，留力今場大戰出擊，力爭自2006年再入歐聯決賽。
阿仙奴主攻爭雙冠
兵工廠已寫下季內13戰歐聯10勝3和不敗佳績，唯一隱憂是球隊近年每逢大賽或關鍵時刻，偶有主力集體失準的情況山現；可幸聯賽爭霸重上正軌，今場在酋長球場面對決勝時刻，預料開局主攻求震懾對手。但馬體會的突擊亦不容輕視，估計今場戰情緊湊，入球不會少。
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