歐聯｜阿仙奴爭入決賽 主場生死「大」戰馬體會

兩支久未殺入歐聯決賽球隊，周二深夜在倫敦酋長球場，已無退縮的理由。新勝重拾英超爭霸氣勢的阿仙奴，在歐聯4強次回合遇上一心一意博歐聯的馬德里體育會，將觸發一場入球大戰。(球賽編號FB8890，5月6日03:00開賽)

兩隊上周中交手以1比1賽和，阿仙奴下半場一記爭議性12碼「得而復失」，被VAR爭議性推翻；對手馬體會下半場追和後未有加大進攻力度，王牌射手祖利安艾華利斯輕傷退場後，主帥施蒙尼未有換入另一箭頭阿洛山大索洛夫，反而讓中場阿歷斯巴爾拿出場，推前合拍基沙文，效果平平，今場臨場布陣應該會傾向進取。