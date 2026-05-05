英超｜曼城作客僅迫和愛華頓　車路士主場又輸

英超的曼城爭標又變困難，球隊在周一（4日）的聯賽，作客只能憑謝利美杜古（Jeremy Doku）補時7分鐘入波，迫和愛華頓，令球隊與阿仙奴的距離變回5分，雖然少打一場，不過餘下就要阿仙奴再失分。至於仍然由暫代教練領軍的車路士，主場就以1:3不敵諾定咸森林，球隊來季可能要錯失歐洲賽。 賽前落後阿仙奴6分但少打2場，曼城贏波就可以向兵工廠施壓。杜古在43分鐘為藍月亮開紀錄，半場曼城就靠這一球領先。然而換邊之後拖肥糖主場反撲，先是泰亞路巴利（Thierno Barry）把握曼城防線的失誤，在68分鐘為球隊追平，5分鐘後輪到積克奧拜恩（Jake O'Brien）接應角球頂入，令愛華頓主場反先。射手的巴利在81分鐘再建一功，令愛華頓反先至3:1。不過曼城餘下時間仍極力反撲，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在83分鐘追回一球，而杜古在補時的7分鐘終於為藍月亮再下一城，最終曼城以3:3迫和愛華頓。

愛華頓對曼城精華

哥迪奧拿指冠軍已不在曼城手 曼城失分之後，聯賽雖然仍少打阿仙奴1場，不過距離已拉開5分。對於爭標形勢，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）就指機會已不在曼城之手：「這要看情況。冠軍不在我們手中。在今場比賽之前，冠軍在我們手中，阿仙奴也一樣。但現在，冠軍不在我們手中了。我們在聯賽還有4場比賽，下一場是對賓福特，情況會與今場很似，因為對手都很強，讓我們拭目以待。當然，我們會帶著信心去比賽，就像我們來到這裡一樣。」至於球隊的表現，哥迪奧拿還是滿意：「表現非常出色。我們上半場踢得非常好。他們的身體對抗非常強悍，給我們造成了很大的困擾。下半場，我們可能沒能完全控制到比賽，失球之後，他們重新找回了狀態，踢出了典型的英式足球，對抗非常積極。但總體來說，我們踢得非常好。」

今季兩度炒領隊的車路士，在下午進行了比賽，球隊主場對下游的森林。艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）和伊戈泰亞高（Igor Thiago）早段的入球，為森林取得2球領先，雖然18歲的謝斯戴利（Jesse Derry）在補時禁區內被對手重創，需要送醫院治療，但仍為藍戰士爭取到12碼，不過高爾彭馬（Cole Palmer）射失，令車路士半場落後2球。艾禾尼爾換邊後為森林將比數拉開3球，車路士最後僅由祖奧柏度（Joao Pedro）用倒掛追回1球，最終車路士主場輸1:3。車路士目前聯賽只有48分排聯賽第9，距離歐聯席位的第9名有10分，餘下3輪聯賽肯定無緣歐聯，不過距離第6的歐霸盃席位只有4分，第7的歐協聯位置也只差3分。

車路士對諾定咸森林精華