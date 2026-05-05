桌球｜吳宜澤戰至最後一局贏梅菲　史上第2年輕世錦賽冠軍

吳宜澤成為繼去年趙心童後，第2位在世界桌球錦標賽奪冠的中國球手。他在決賽與2005年冠軍的梅菲（Shaun Murphy），打足35局，最終以18:17擊敗對手。而他也是僅次於1990年的亨特利（Stephen Hendry），成為賽事第2年輕的冠軍。

在完成頭2節的比賽，吳宜澤一度領先局數10:7，但是在周一（4日）返回賽場，梅菲連取5局將將局分反先12:10。之後吳宜澤又連取4局還以顏色，領先14:12。在梅菲之後再贏2局追平後，二人開始各取1局角力。在第34局梅菲以一桿75度反勝75:43後，二人打到最後的第35局分勝負。梅菲在先取8度後，吳宜澤之後打出一桿85度，最終以85:8取得決勝局，贏局數18:17，是繼去年趙心童後，連續2年由中國球手贏得冠軍。