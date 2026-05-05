乒乓球｜香港男團淘汰賽首圈大勝北韓　女隊挫威爾斯過關

世界乒乓球團體錦標賽在英國的倫敦，上演至淘汰賽階段。香港男女子代表隊分別在32強過關，其中香港男隊以場數3:0擊敗北韓，女隊亦以場數3:2贏威爾斯。

世界乒乓球團體賽是第2屆的賽事，上屆賽事香港男隊在附加賽不敵奧地利無緣16強，今次分組全勝的香港男隊，在32強遇上北韓。香港隊首場派出黃鎮廷對咸柔成，黃鎮廷即使一度被追平局數1:1，但之後他連贏2局11:9及11:6，為香港先拔頭籌。第2場香港由陳顥樺對北韓的李正植，李正植在2024年的奧運會上取得一面混雙的銀牌，不過21歲的陳顥樺以12:10、11:9及11:8直落3局勝出。之後第3場香港由林兆恒對字泰龍，林兆恒同樣以局數3:0擊敗對手，令香港以3:0的場數橫掃強敵北韓晉級。香港男隊16強對德國或斯洛文尼亞。