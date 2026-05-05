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體育
出版：2026-May-05 14:32
更新：2026-May-05 14:32

曼城車路士啟德2場表演賽　周四開始預售

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曼城對國際米蘭 車路士對祖雲達斯賣票

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今夏在啟德體育園將上演的3場歐洲球會表演賽，在拜仁慕尼黑對阿士東維拉預售展開後，曼城對國際米蘭及車路士對祖雲達斯的2場比賽，周四（7日）的中午起，亦會在網上進行預售。

今年香港足球盛會的主辦方表示，星期四中午會先於合作夥伴Trip.com開始預售門票，球迷可預訂包含門票、旅遊及住宿套票。而之後包括信用卡客戶及在TEG Sport網站登記的球迷，將會在下星期一起亦可以預先購票。兩場賽事分別是8月1日在啟德主場館舉行的曼城對國際米蘭，以及8月5日舉行的車路士對祖雲達斯。而8月7日，拜仁慕尼黑對阿士東維拉的門票，也在下星期四（14日）開始公開發售。

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詳細售票時間表：

獲取門票途徑

開售日期及時間

結束日期及時間

售票平台

Trip.com預售

5月7日（四）12:00 PM

6月7日（日）11:59 PM

Trip.com

DBS信用卡

5月11日（一）3:00 PM

5月12日（二）11:59 PM

快達票

官方球迷會

5月12日（二）10:00 AM

5月18日（一）11:59 PM

快達票

TEG Sport登記球迷

5月13日（三）4:00 PM

5月13日（三）11:59 PM

快達票

公開發售

5月14日（四）4:00 PM

直至比賽日

快達票

曼城對國際米蘭預售連結

車路士對祖雲達斯預售連結

TEG Sport網站登記

拜仁慕尼黑對阿士東維拉連結（Trip.comKlook

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