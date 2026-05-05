曼城車路士啟德2場表演賽　周四開始預售

今夏在啟德體育園將上演的3場歐洲球會表演賽，在拜仁慕尼黑對阿士東維拉預售展開後，曼城對國際米蘭及車路士對祖雲達斯的2場比賽，周四（7日）的中午起，亦會在網上進行預售。

今年香港足球盛會的主辦方表示，星期四中午會先於合作夥伴Trip.com開始預售門票，球迷可預訂包含門票、旅遊及住宿套票。而之後包括信用卡客戶及在TEG Sport網站登記的球迷，將會在下星期一起亦可以預先購票。兩場賽事分別是8月1日在啟德主場館舉行的曼城對國際米蘭，以及8月5日舉行的車路士對祖雲達斯。而8月7日，拜仁慕尼黑對阿士東維拉的門票，也在下星期四（14日）開始公開發售。