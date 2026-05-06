歐協聯｜斯特拉斯堡「簡」得過

斯特拉斯堡自從羅仙尼亞(Rosenior)季中離隊，投「姊妹球會」車路士，這支法甲中上游球隊，改由前英超主帥加利奧尼爾(Gary O’Neil)接掌，本土賽事成績稍為走樣；但在歐協聯16強及8強先後淘汰克羅地亞列積卡及德甲緬恩斯。其中上圈首回合遇緬恩斯先輸0比2，次回合返主場即大炒對手4比0過關，今場必有信心放手一搏，再度展示大反撲的霸氣，

歐協聯4強次回合香港時間周四深夜上演，其中法甲斯特拉斯堡首回合作客西甲華歷簡奴，被圍攻下僅輸0比1；今場回主場福地有力成功反撲，主勝值博。（球賽編號FB8924，5月8日03:00開賽)

加利奧尼爾上回合賽後表示，來到次回合會有多名傷兵復出；再者，上仗法甲主場1比2受挫圖盧茲時，主帥作出8個正選變動，敗不足據，預計曾效力車路士的好手芝維爾(Chilwell)等主力，今場將會復任正選爭勝。

華歷簡奴首回合失機頻頻下，最終只小勝1球，教練恩尼高佩雷斯(Inigo Perez)對賽果極度失望，放虎歸山下，今場作客定必難踢。首回合取得唯一士哥的阿歷馬奧(Alemao)仍是這支西甲中游球隊的進攻主要動力；只是他們上圈淘汰AEK雅典亦全憑首回合主場大勝，次回合作客落敗下照樣過關，今次賽前優勢卻不明顯，難望全身而退。