歐聯｜各擁最強進攻武器 拜仁PSG再演歐聯大騷

歐聯四強次回合周三深夜輪到拜仁慕尼黑主場迎戰巴黎聖日耳門(PSG)。兩軍在首回合合演一場被譽為史上最精彩的歐聯準決賽，最終PSG以5比4勝出；雙方均擁有最強進攻武器，勢將再次合演入球騷，「入球」大細中位數開[4/4.5]球盤，照追「大」盤。(球賽編號FB8891，5月7日03:00開賽)
大巴黎首回合憑基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)與奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)兩大進攻王牌各自梅開二度，加上中場祖奧尼維斯(Joao Neves)入波，以5比4擊敗拜仁。這支衛冕球隊由前兩者，配合迪斯亞杜伊(Desire Doue)組成的進攻鐵三角無堅不摧，上次視拜仁防線如無物的精彩演出，今場同樣備受期待。
PSG法甲輪換有準備
在法甲奪標形勢大好的PSG，剛戰聯賽收起基華拉斯基利亞、奧士文尼迪比利與中堅馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos Correa)等主力，最終與羅連安特打和2比2，但主帥安歷基(Enrique)擺明讓主力輪休回氣。球隊今場雖然仍有主力右閘夏基美(Hakimi)養傷，或要將中場薩伊艾美利(Zaire-Emery)移後防守，但球隊炮手眾多，無懼在安聯球場繼續鬥攻。
拜仁方面，哈利卡尼(Harry Kane)、米高奧利斯(Michael Olise)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)三箭頭首回合各省一粒；加上中堅烏柏美卡奴(Upamecano)入波，在一度落後2比5劣勢下，追成4比5完場，次回合當然仍有價講。
哈利卡尼該仗成為史上首位英格蘭球員在歐聯連續6場入波，米高奧利斯則以敗軍之將身份，成為了首回合的MVP，同樣證明非凡實力及身價。大軍剛戰德甲收起大部分主力下，與弱旅海登咸打和3比3，今場一眾主力傾巢而出，誓演主場反擊戰，殺入決賽。
拜仁PSG攻力有保證
值得留意，拜仁各項賽事近3場的總入球多達22球，平均每場產生最少7個入球。此外，PSG今屆歐聯累積已入43球，拜仁則攻入了42球，兩軍都有望挑戰巴塞隆拿在1999/2000年球季在歐聯單屆45個入球的紀錄，球迷翹首以待精彩入球大戰再現。
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