歐聯｜各擁最強進攻武器 拜仁PSG再演歐聯大騷

歐聯四強次回合周三深夜輪到拜仁慕尼黑主場迎戰巴黎聖日耳門(PSG)。兩軍在首回合合演一場被譽為史上最精彩的歐聯準決賽，最終PSG以5比4勝出；雙方均擁有最強進攻武器，勢將再次合演入球騷，「入球」大細中位數開[4/4.5]球盤，照追「大」盤。(球賽編號FB8891，5月7日03:00開賽)

大巴黎首回合憑基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)與奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)兩大進攻王牌各自梅開二度，加上中場祖奧尼維斯(Joao Neves)入波，以5比4擊敗拜仁。這支衛冕球隊由前兩者，配合迪斯亞杜伊(Desire Doue)組成的進攻鐵三角無堅不摧，上次視拜仁防線如無物的精彩演出，今場同樣備受期待。

PSG法甲輪換有準備

在法甲奪標形勢大好的PSG，剛戰聯賽收起基華拉斯基利亞、奧士文尼迪比利與中堅馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos Correa)等主力，最終與羅連安特打和2比2，但主帥安歷基(Enrique)擺明讓主力輪休回氣。球隊今場雖然仍有主力右閘夏基美(Hakimi)養傷，或要將中場薩伊艾美利(Zaire-Emery)移後防守，但球隊炮手眾多，無懼在安聯球場繼續鬥攻。