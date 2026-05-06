歐聯｜阿仙奴主場小勝馬德里體育會　相隔20年再入決賽

英超的阿仙奴有望成為雙料冠軍，在歐聯四強的次回合，憑布卡約沙卡（Bukayo Saka）的入球，以1:0小勝西班牙的馬德里體育會，相隔20年再入決賽。馬體會主帥的施蒙尼（Diego Simeone）在賽後指阿仙奴值得打入決賽。 首回合作客被馬體會迫和，阿仙奴主場再戰，兩隊踢來表現謹慎。直至44分鐘，李安度杜沙特（Leandro Trossard）的射門被奧比歷（Jan Oblak）擋出不遠，由沙卡門前為阿仙奴打開紀錄。下半場馬體會有不少再次追和的機會，但是基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）扭過大衛拉耶（David Raya）起腳，被加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）護空門。在56分鐘，基沙文（Antoine Griezmann）禁區被卡拉科利（Riccardo Calafiori）踢跌，不過球證未有判罰12碼，反而指馬體會犯規在先。最終馬體會次回合輸0:1，兩回合以1:2被淘汰。

施蒙尼：阿仙奴是值得晉級 阿仙奴是自2006年之後，再次打入歐聯的決賽。對於球隊出局，施蒙尼賽後表示：「如果我們被淘汰，就是因為我們的對手值得晉級。他們在上半場把握到重要的機會，他們是值得晉級。如果問我現在的感覺，我感覺是平靜的。」他又指：「我認為阿迪達（Mikel Arteta）在阿仙奴做了很優秀的工作，他花了很多時間才達到這一步。」對於基沙文的12碼被吹走，施蒙尼賽後表示：「我不想專注在基沙文這個簡單的事件上。這很明顯是一個犯規，球證也說馬克（佩比爾，Marc Pubill）對對手一個球員犯規了。我不會糾結在這事情上，那看來只是個藉口，我不想找藉口。」

阿迪達賽後就表示：「這是難以置信的一夜，我們一起再創造了歷史。我比這球會所有的相關人士都更開心和自豪，在球場外，這也是特別而團結的。球迷創造的氣氛，那種能量，令這變得特別，我從沒有在球場感受過。我們付出了一切，這班球員做了優秀的事情，在20年之後，這也是我們歷史中的第2次，我們重返歐聯的決賽。」

阿仙奴對馬德里體育會精華