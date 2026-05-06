熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-May-06 11:07
更新：2026-May-06 11:07

歐聯｜阿仙奴主場小勝馬德里體育會　相隔20年再入決賽

分享：
2026 05 05T212016Z 1999724453 UP1EM551MWQ0F RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM

阿迪達帶領阿仙奴再次打入歐聯決賽，球隊在四強次回合以1:0擊敗馬德里體育會。(路透社)

adblk4

英超的阿仙奴有望成為雙料冠軍，在歐聯四強的次回合，憑布卡約沙卡（Bukayo Saka）的入球，以1:0小勝西班牙的馬德里體育會，相隔20年再入決賽。馬體會主帥的施蒙尼（Diego Simeone）在賽後指阿仙奴值得打入決賽。

首回合作客被馬體會迫和，阿仙奴主場再戰，兩隊踢來表現謹慎。直至44分鐘，李安度杜沙特（Leandro Trossard）的射門被奧比歷（Jan Oblak）擋出不遠，由沙卡門前為阿仙奴打開紀錄。下半場馬體會有不少再次追和的機會，但是基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）扭過大衛拉耶（David Raya）起腳，被加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）護空門。在56分鐘，基沙文（Antoine Griezmann）禁區被卡拉科利（Riccardo Calafiori）踢跌，不過球證未有判罰12碼，反而指馬體會犯規在先。最終馬體會次回合輸0:1，兩回合以1:2被淘汰。

adblk5
2026 05 05T195119Z 1721604570 UP1EM551J5IX4 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T203539Z 995558751 UP1EM551K1BXC RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T191947Z 83515993 UP1EM551HOXW2 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T194648Z 2063455820 UP1EM551IXZWW RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T203535Z 1214359581 UP1EM551KSNY3 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T204927Z 288617383 UP1EM551LUEZ1 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T202240Z 938176307 UP1EM551KLRXX RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T201647Z 1027869028 UP1EM551KBYXM RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM 2026 05 05T212057Z 1727678392 UP1EM551NAW17 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS ARS ATM

施蒙尼：阿仙奴是值得晉級

阿仙奴是自2006年之後，再次打入歐聯的決賽。對於球隊出局，施蒙尼賽後表示：「如果我們被淘汰，就是因為我們的對手值得晉級。他們在上半場把握到重要的機會，他們是值得晉級。如果問我現在的感覺，我感覺是平靜的。」他又指：「我認為阿迪達（Mikel Arteta）在阿仙奴做了很優秀的工作，他花了很多時間才達到這一步。」對於基沙文的12碼被吹走，施蒙尼賽後表示：「我不想專注在基沙文這個簡單的事件上。這很明顯是一個犯規，球證也說馬克（佩比爾，Marc Pubill）對對手一個球員犯規了。我不會糾結在這事情上，那看來只是個藉口，我不想找藉口。」

adblk6

阿迪達賽後就表示：「這是難以置信的一夜，我們一起再創造了歷史。我比這球會所有的相關人士都更開心和自豪，在球場外，這也是特別而團結的。球迷創造的氣氛，那種能量，令這變得特別，我從沒有在球場感受過。我們付出了一切，這班球員做了優秀的事情，在20年之後，這也是我們歷史中的第2次，我們重返歐聯的決賽。」

阿仙奴對馬德里體育會精華

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務