羅賓奴兒子要求尼馬公開道歉　不想再留山度士

巴西球星尼馬（Neymar）在球會訓練場，襲擊隊友兼名將之後的羅賓奴祖利亞（Robinho Junior）餘沒未了。據報18歲的小羅賓奴向巴甲的山度士尋求解約，原因是認為球會未能保護他的安全，而他也要求尼馬就襲擊公開道歉。

據ESPN報道，山度士仍透過法律團隊調查尼馬襲擊小羅賓奴的事件。根據之前報道，尼馬在星期日的訓練期間，因為覺得小羅賓奴扭過他，對他並不尊重，在絆倒對方之後，再掌摑這位小將。報道指，尼馬在事後致電給羅賓奴家庭，就事件向小羅賓奴及其母親道歉。然而根據巴西的網媒指，小羅賓奴及其代表向山度士提出了解約要求，原因是球會「缺乏基本的保護」，這舉動令山度士感到震驚，原因是二人之前還可以友好地交談。