網球｜莎巴蘭卡指球手可能因獎金爭議　杯葛大滿貫賽事

世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），在出席羅馬的意大利公開賽前，指就有關網球賽事的獎金分成問題，球手或者在某時間杯葛比賽。

世界前10名的男女子球手，要求在大滿貫比賽中獲得更大比例的分成，以及在賽程安排上更有多話語權等，目前仍在討論。但莎巴蘭卡在意大利公開賽的前夕，就透露球手有杯葛賽事的選項：「我認為到某時候，我們會杯葛他們。我覺得這將是我們爭取權利的最後方式。我覺得有這些比賽是因為我們，我覺得比賽沒有我們就舉辦不來，這也不會有娛樂。」對於莎巴蘭卡的說法，美國的嘉奧芙（Coco Gauff）就表示，如果所有人共同團結一致努力，她絕對支持杯葛。不過前世界第1的施維雅迪（Iga Swiatek）就指，雖然她支持提高比賽獎金，但是杯葛手段「有點極端」，而英國的拉度卡露（Emma Raducanu）則表明不會參加杯葛行動。