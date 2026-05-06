英超｜曼聯卡斯米路臨別受訪　力撐卡域克「坐正」

巴西中場的卡斯米路（Casemiro），早前確定會在今季後離開曼聯。臨別秋波，卡斯米路在接受訪問中，表態支持卡域克（Michael Carrick）「坐正」成為曼聯來季的新主帥。 卡斯米路接受ESPN的巴西版訪問，對於卡域克接替艾摩廉（Ruben Amorim）成為曼聯臨時領隊工作，卡斯米路大讚這位曼聯的前球員；「在我而言，他絕對值得（曼聯領隊工作）。我認為他已經展示出作為曼聯教練的良好質素。所以這不由我選擇，而是球會去選擇。但我會給出我的意見，當然是他值得這份工作，他值得球會的絕對信任。」在卡域克接手，曼聯從33分排第6，14場聯賽後變成64分排第3，14場的比賽已多過艾摩廉20場聯賽的積分。

「卡域克可以成為曼聯最偉大領隊」 在卡域克領軍下，卡斯米路攻入了9個入球。卡斯米路續說：「當然，賽季是一年的，但是在他到來，他做了無與倫比的工作，我覺得有更多時間，可以讓他成為曼聯最偉大的領隊。」他指：「你是個了解球會的教練，他是球會的偶像，他是位為球會上陣多次的教練，在這裡贏過很多冠軍，知道這球會應該怎樣，他知道曼聯是怎麼一回事。所以我完全要歸功於教練，而且時間不多了，對我來就這是今季的重大驚喜，因為他在中途接手這麻煩的賽季。」

卡斯米路表示：「在他到來後的比賽，與其說賽程是增強信心的比賽，儘管在英超這種比賽並不多，但這些比賽，可能都變成困難的比賽了。這個人到來後，改變了球會，也改變了我，更何況他也曾經是個球員，是一個中場球員。我高興有這種人在，他是感性的人，出先的人，他值得在事業上獲得的一切成就。」

從皇家馬德里加盟曼聯，卡斯米路覺得曼聯不只是取得歐聯資格：「當我來到曼聯，我永遠都說要去想錦標，你永遠都要想去贏，然後贏得冠軍。更重要是，我一直都喜歡贏冠軍，所以我不認為這是理想的一季，然而都是一個好的賽季。特別是因為現在的情況。不過我再說一次，我是要去想冠軍，曼聯不可能滿足第3。曼聯必須要永遠都想贏冠軍，想在榜首贏得比賽。對我而言，站在目前曼聯的情況，第3名是很好，可以來季打歐聯，不過這需要有渴望，曼聯永遠是渴望更多。」

「我必須在巔峰時間離開」 對於要在季尾離隊，他表示自己想在高峰時間離開：「我認為沒有可能（留隊），這沒有可能。主要是因為我之前說的話，你知道嗎？離開這扇大門，我認為這4年是美好而難忘的，我永遠感激球會，也感激球迷們。但我認為我必須體面地離開，我必須在巔峰時間離開。我將永遠是英格蘭的曼聯球迷，我只想感謝球迷們所有的愛。」