歐霸｜弗賴堡恐「葡」症 寧撐布拉加

周四深夜另一歐霸四強次回合的「德葡對決」，由弗賴堡主場迎戰布拉加，首回合布拉加掌控形勢下，憑補時入波險勝2比1；今戰作客可以安心打反擊，碰上有「恐葡症」的弗賴堡，今場讓球主客和[+1]客勝可捧。(球賽編號FB8939，5月8日03:00開賽)
「葡超四哥」布拉加首回合表面贏得險，其實數據上全場控球比率近六成，射中框次數為6比2的優勢；若非完半場前的12碼，由洛迪高沙拉薩(Rodrigo Zalazar)主射宴客，布軍或可贏得更輕鬆。
布拉加隊長前鋒列卡度賀達(Ricardo Horta)該仗早段傷出，今場應要缺陣；但頂上的21歲年輕中場杜基利斯(Dorgeles)亦具實力，活力十足之餘，更成為絕殺贏波英雄，今場有望擔正出戰，客軍攻力依然有保證。此外，首回合表現神勇的中場重心哥比(Gorby)，剛戰葡超停賽，得以休息充足在歐戰回歸正選，期望又會有好發揮。
另邊廂的德甲中上游分子弗賴堡，上仗聯賽跟禾夫斯堡打和1比1，近期狀態一般，各項賽事近4場2和2負，由菲臘連赫特(Philipp Lienhart)與馬菲亞斯真達(Matthias Ginter)統領的防線，近期失誤不少。
弗賴堡主場出色
無疑，弗賴堡累計近10場歐戰主場全勝，包括今屆歐霸主場6連勝，但同樣要注意是弗軍歷來3鬥葡萄牙球隊，錄得2和1負不勝對賽戰績。以兩軍首回合對賽戰況，弗賴堡居下風，打法似被克制難有突破；加上球隊歐霸次席射手、日將鈴木唯人早前傷出要提早收咧，今場要贏波兼翻盤難度不少，寧撐近9戰只曾1敗的布拉加，可全身而退殺入決賽。
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