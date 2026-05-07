歐霸｜弗賴堡恐「葡」症 寧撐布拉加

周四深夜另一歐霸四強次回合的「德葡對決」，由弗賴堡主場迎戰布拉加，首回合布拉加掌控形勢下，憑補時入波險勝2比1；今戰作客可以安心打反擊，碰上有「恐葡症」的弗賴堡，今場讓球主客和[+1]客勝可捧。(球賽編號FB8939，5月8日03:00開賽)

「葡超四哥」布拉加首回合表面贏得險，其實數據上全場控球比率近六成，射中框次數為6比2的優勢；若非完半場前的12碼，由洛迪高沙拉薩(Rodrigo Zalazar)主射宴客，布軍或可贏得更輕鬆。

布拉加隊長前鋒列卡度賀達(Ricardo Horta)該仗早段傷出，今場應要缺陣；但頂上的21歲年輕中場杜基利斯(Dorgeles)亦具實力，活力十足之餘，更成為絕殺贏波英雄，今場有望擔正出戰，客軍攻力依然有保證。此外，首回合表現神勇的中場重心哥比(Gorby)，剛戰葡超停賽，得以休息充足在歐戰回歸正選，期望又會有好發揮。