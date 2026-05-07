歐霸｜歐霸之王領軍反擊 維拉主場勢伐森林

歐霸之王，將現真身！由慣捧歐霸的名帥艾馬利(Emery)領軍的阿士東維拉，周四深夜在歐霸4強次回合迎戰另一英超隊諾定咸森林，誓要在地頭再顯「霸」氣，求平反首回合敗局，熱捧主勝。(球賽編號FB8964，5月8日03:00開賽)

阿士東維拉在英超穩取前五名，奪取來屆歐聯入場券下，上仗主場半力迎戰護級心切的熱刺，結果全場只有補時破蛋的唯一中框攻門，1比2敗陣；各項賽事3連敗，是維拉開季以來最差的走勢，但鬥心決定賽果，敗仗不足為據。

艾馬利歐霸經驗豐富

主帥艾馬利曾為西甲西維爾及維拉利爾共四奪歐霸，而麾下的維拉季內6戰歐霸主場全勝，今場要平反首回合0比1不敵諾定咸森林的敗局，雖然缺少養傷的隊長中場約翰麥甘尼(John McGinn)；但歐霸首席射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)、翼鋒貝安迪亞(Buendia)、中堅柏奧托利斯(Pau Torres)及安斯干沙(Ezri Konsa)，今場會悉數重返正選，誓要連同今季英超交手，連續5次在主場擊倒聯賽排名低一大截的森林。