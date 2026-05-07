歐聯｜巴黎聖日耳門淘汰拜仁 5.31決戰阿仙奴爭衛冕

歐聯4強次回合，爭取衛冕的巴黎聖日耳門（PSG）作客被拜仁慕尼黑逼和1:1，但總計兩回合仍贏6:5晉級決賽，將與阿仙奴爭標，決賽於香港時間5月31日凌晨零時在匈牙利首都布達佩斯上演。 在安聯球場的首回合，作客的巴黎聖日耳門開賽僅2分半鐘，憑快速反擊領先，由無人看管的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）接應拍檔基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）的底線傳中，射破拜仁門將紐亞（Manuel Neuer）十指關，領先1:0，把總比數優勢擴大至兩球。

巴黎聖日耳門在上半場有2次在禁區犯手球的嫌疑，在29分鐘，已有黃牌在身的PSG後衛紐奴文迪斯（Nuno Mendes）以手臂擋球，但球證稱此前有拜仁球員犯規在先，反判PSG獲罰球。 2分鐘後球證判決再掀爭議，PSG中場域天拿（Vitinha）在自家禁區大腳解圍時「省」中同在禁區內的隊友祖奧尼維斯（Joao Neves），後者當時伸出左手令球改變方向，球證未判罰12碼予拜仁，令拜仁球迷及球員不滿。

下半場拜仁積極反撲，路易斯迪亞斯（Luis Diaz）及米高奧利斯（Michael Olise）先後遠射，但無功而還後，直至下半場補時4分鐘由哈利卡尼（Harry Kane）在禁區內左腳勁射，為球隊扳平，惜為時已晚，拜仁總比數仍要輸5:6，止步四強。 巴黎聖日耳門主帥安歷基（Luis Enrique）賽後表示，「我們展示出成熟度，能攻擅守，作為教練，看到今場表現是一種享受。」