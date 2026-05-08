西甲｜國家打吡勢變封王夜 巴塞穩挫皇馬

今季西甲爭霸來到倒數第四輪大局似已定，衛冕的巴塞隆拿現時帶離宿敵皇家馬德里11分之多，只要在周日深夜的國家打吡主場多取1分，便可在宿敵面前提早稱霸。皇馬近期問題多多鬥心成疑，相反巴塞挾聯賽開季主場17戰全勝，贏宿敵開封王派對時機已至，主勝必捧。 (球賽編號FB9213，5月11日03:00開賽)

「銀河艦隊」皇馬遭遇了失敗的一季，由季前請來沙比阿朗素(Xabi Alonso)執教，到季中易帥找來舊將艾比路亞(Arbeloa)接手，仍未能返回正軌，注定今季四大皆空。球隊目前亞軍一席穩陣，難言有十足鬥心作最後反撲。 麥巴比傷勢未明 要阻止巴塞在今場提早登基，皇馬賽前卻是面對重重難題，其中首席球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)上周離隊往意大利養傷兼度假一事，被媒體狠批，更指他的態度惹起了隊友不滿；雖則「麥總」事後發聲明強調意大利之旅是獲球會允許，並強調與隊友關係正常，但正是空穴來風。再者，這位法國射手雖已歸隊練習，但能否趕及今場傷癒披甲仍待最後檢查，狀態只怕不足。

此外，正在養傷的球隊中場丹尼施巴路斯(Dani Ceballos)與主帥艾比路亞不和一事浮面；而另一守將艾華路卡利拉斯(Alvaro Carreras)又被指因失去正選感到不滿，縱然此子已回應指問題解決，如獲出場將會專心作戰。以皇馬近5場聯賽僅得2勝的平庸狀態，勢難壞巴塞的好事。