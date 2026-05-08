英超｜倫敦最強鬥最弱 阿仙奴扑「鎚」格

「倫敦之王」阿仙奴，周日晚作客鬥陷護級危機的「鎚仔幫」韋斯咸，合演倫敦打吡。兩軍戰績、氣勢向兩極，預計質高態勇的阿仙奴有力再勝一仗，向雙冠王挺進。(球賽編號FB9191，5月10日23:30開賽)

約3星期前，「兵工廠」阿仙奴在天王山之戰受挫曼城，原以為今屆再度無法擺脫英超「二奶命」；但該仗賽後，前韋斯咸隊長、現時貴為「阿仙奴之寶」的迪格蘭賴斯(Declan Rice)，被電視鏡頭拍得在場上對阿仙奴隊長馬田奧迪加特(Martin Oddegaard)打氣表示：「一切未完！」結果球隊輸榜首戰未有氣餒，不但剛在歐聯贏波入決賽；只要餘下3場聯賽全勝，便不用理會後追的曼城，即可一圓等了22年的英超封王夢。

球隊大戰連場，但兵源雄厚調動靈活，布卡約沙卡(Bukayo Saka)復出成及時雨，跟中鋒約基利斯(Gyokeres)合作無間，而之前受傷的箭頭夏維斯(Kai Havertz)上仗已能再坐後備席，快馬加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)及馬度基(Madueke)，隨時可輪換升正。球隊季內10戰倫敦打吡錄得8勝2和，對上兩季作客韋斯咸分別大勝6比0及5比2；如今冠軍近在咫尺，今場當決賽踢絕不會留手，上仗歐聯當選全場最佳的賴斯，倒戈舊主亦冇面俾。