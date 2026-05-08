英超｜爭霸非勝不可 曼城求「福」大搏殺

英超爭霸進入倒數階段，「二哥」曼城上仗失分後，香港時間周六深夜迎戰「蜜蜂兵團」賓福特已沒有退路，更要盡數對手以作日後計得失球；碰巧對手回勇仍力爭歐戰席位，不會退縮，一場入球大戰勢所難免。（球賽編號FB9189，5月10日00:30開賽)

「藍月」曼城上輪作客僅戰至完場前一刻，3比3逼和愛華頓，落後「一哥」阿仙奴5分但少踢1場，爭標已失主動權。正如領隊哥迪奧拿(Guardiola)賽前說：「繼續爭取贏波向前，等待奇蹟發生。」曼城對上一次在伊蒂哈德主場出擊，正是2比1氣走阿仙奴，季內聯賽主場平均每戰入2.3球，今場要入波當然不難。

曼城火力全開

事實上，該隊擁有上仗入兩記世界波的快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)、以及安東尼施美安(Antoine Semenyo) ，支援挪威猛將艾寧夏蘭特(Erling Haaland)；配合攻中卓基(Cherki)這位多才多藝的進攻好手，藍月前線依然可信。只是後防縱有基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)把關，但一對中路守將馬克古希(Marc Guehi)及卡古辛洛夫(Khusanov)合作不久並非穩陣，馬克古希上仗回傳失誤鑄成大錯，顯示這位前水晶宮隊長要在大球會防線擔大旗，仍需時磨練。