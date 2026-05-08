歐霸盃｜阿士東維拉大勝諾定咸森林　44年首次晉級歐洲賽決賽

阿士東維拉自1982年以來，再次打入歐洲賽事的決賽。在四強的英格蘭對壘次回合，維拉主場克服作客落後一球的狀況，大勝森林4:0，以總比數4:1反勝入決賽，與德國的弗賴堡爭冠軍。在歐協聯的比賽，另一支英超隊伍的水晶宮，亦打入決賽，令歐洲三大賽事的決賽都有英格蘭球隊。 維拉首回合輸0:1，次回合要逆轉劣勢。奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在36分鐘為維拉打開紀錄，也令雙方在總比數打成平手。換邊之後，維拉在58分鐘獲得12碼，貝安迪亞（Emiliano Buendia）操刀為維拉拉開比數。約翰麥甘尼（John McGinn）之後在77分鐘及80分鐘梅開二度，令維拉以4:0擊敗森林，總比數反勝4:1入決賽。這除了是維拉44年首次打入歐洲賽的決賽，也是領隊艾馬利（Unai Emery）個人第6次打入歐霸盃的決賽，此前他先後帶領西班牙的西維爾及維拉利爾贏過4次冠軍，同時有機會為維拉取得來年的歐聯席位。

艾馬利第6次打入決賽 至今，艾馬利晉級歐洲賽決賽次數，僅比7次的意大利名帥查柏東尼（Giovanni Trapattoni）少，艾馬利表示：「他們（球員）非常專注，他們清楚比賽的局勢。我們事先計劃好控制情緒以及比賽的策略。這是我們唯一一次在這種情況下進行的比賽。這是我們唯一一次有機會打入決賽。我們對球迷的支持和營造的氣氛充滿信心。」 個人第6次打入歐霸盃決賽，之前4次贏冠軍，只有2019年帶領阿仙奴時輸給車路士，艾馬利指：「歐洲賽非常之重要。在我的第一個記者會就說歐洲賽了，我也談到了冠軍，不過這是非常困難，很難贏冠軍的。在歐洲賽場，像我們這樣保持穩定表現並不容易。這要歸功於我們的辛勤付出，球員們必須樹立我們想要達到的標準。今日，球員無論是整體還是個人都發揮出最佳水平。」

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維拉決賽的對手，將是德國的弗賴堡。這支德甲的中型班，同樣在次回合反勝，藉對手布拉加開賽7分鐘少打一個之下，弗賴堡次回合主場贏3:1，兩回合以4:3淘汰葡萄牙的對手晉級決賽，這是弗賴堡121年歷史首次打入歐洲賽事的決賽。 水晶宮晉身歐協聯決賽 至於歐協聯的比賽，水晶宮在四強次回合，憑伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）攻入個人在歐協聯的第9個入球，主場再以2:1擊敗烏克蘭的薩克達，兩回合贏5:2打入決賽。水晶宮決賽的對手，會是西班牙的華歷簡奴，華歷簡奴在次回合，再贏法國的斯特拉斯堡1:0，兩回合以2:0入決賽。

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