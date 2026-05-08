國際田聯拒絕國際奧委會提議　解除白俄羅斯禁令

國際田聯拒絕對國際奧委會（IOC）的提議，解除對於白俄羅斯的禁令，讓白俄運動員可以重新以團體以及國家名義參與國際田徑賽事。 IOC在星期四（7日）促請國際的體育聯會及賽事組織者，容許白俄羅斯重返國際性賽事，但維持對俄羅斯的禁令。兩國自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來就被禁止以國家名義及團隊參與國際賽。IOC指白俄有別於俄羅斯，稱他們「信譽良好，並遵守奧林匹克憲章」，他們指「運動員參加國際比賽不應受到其政府行為的限制，包括捲入戰爭或衝突」。有關的建議是因應2028年洛杉磯奧運以及同年的冬季青年奧運會資格賽周期將在今夏展開。

不過國際田聯就回應:「作為俄羅斯入侵烏克蘭的後果，國際田聯在2022年3月對白俄羅斯及俄羅斯的運動員、裁判及支援團隊參加比賽的制裁仍然生效。我們委員會有很清晰的決定，在和平談判取得實質性的決定後，才會審視有關決定。我們都希望盡快，不過委員會仍團結支持2022年3月的決定，以及在2023年及2025年的審視。」至於有關於俄羅斯，雖然IOC主席歌雲迪（Kirsty Coventry）在2月時曾暗示俄羅斯可能可以參與2028年的奧運會，不過期後IOC因應俄羅斯的藥檢問題，最終維持禁制。