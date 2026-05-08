西甲｜皇家馬德里未開波先開片　華維迪與曹亞文尼爭執致腦震盪

星期日（10日）將上演西班牙的國家打吡，也將是巴塞隆拿有機會主場「登基」的比賽，而對手的皇家馬德里賽前爆發內亂，中場的費特歷高華維迪（Federico Valverde）與曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）據報在周四（7日）的更衣室內大打出手，華維迪更撞到頭，出現「腦震盪」，球會表明會對二人作出處分。 皇馬在為周日的國家打吡備戰，目前球隊落後巴塞11分，在餘下4輪聯賽要阻止對方稱皇，首要是作客擊敗對方。然而在周四上午的訓練場，華維迪及曹亞文尼皆否認有動粗，不過華維迪就稱是因為「意外撞到檯」，並「額頭出現小傷口，要到醫院檢查」。皇馬就表示，華維迪出現腦震盪，要休養10至14日，將缺席對巴塞的比賽。

華維迪在社交平台上為事件解畫：「雖然我知道你們會更易相信我們發生肢體衝突，但我的隊友沒有打到我，我也同時沒打到他。這沒有發生過。我覺得我當時的憤怒，是因為看到我們的一些人在拼盡全力，但在球季尾仍苦苦掙扎而失望，令到我與隊友發生了爭執。我很抱歉，真的非常對不起，因為這情況令我很傷心，我們在經歷一段難熬的時刻，皇家馬德里是我生命中最重要的東西，我不能對這景況視而不見。結果在各種事件的堆積下，引發無意義的爭執，損害了我的形象以及讓人有機可乘，編造故事、誹謗我，誇大了這事。我相信，在球場上任何的分歧都會消失，如果需要有人站出來捍衛球隊，我必定第一個站出來。」