NBA季後賽｜雷霆主場兩破湖人　活塞拉開場數2:0

衞冕的奧克拉荷馬城雷霆，在西岸四強的第2場，主場再以125:107擊敗洛杉磯湖人，場數領先2:0。東岸第1種子的底特律活塞，主場亦以107:97贏克里夫蘭騎士，同樣領先2:0。

繼續缺少了得分王的當錫（Luka Doncic），列維斯（Austin Reaves）今場試圖撐起湖人。湖人在首節落後過11分後，第2節一度反先雷霆，半場湖人領前58:57。然而第3節湖人僅靠列維斯攻入10分，勒邦占士（LeBron Jame）第3節5投僅2中，只有4分，令雷霆開始拉開分差，第4節的比賽雷霆更一度領先20分之下，最終贏125:107。列維斯今場攻入全場最高的31分以及6次助攻，勒邦占士今場只有23分。雖然雷霆沒有球員比他倆得分高，但是基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與賀姆根（Chet Holmgren）分別都有22分，而艾積米歇爾（Ajay Mitchell）亦有20分，還有後備的麥凱恩（Jared McCain）都有18分，令雷霆第2場再勝出，場數領先2:0。