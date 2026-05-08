世界盃｜國際足協決賽票價貴3倍　剩餘最靚位要逾3萬美金

國際足協（FIFA）開始為下個月展開的世界盃決賽周，最後剩餘的門票推出市場。其中在7月19日的決賽，餘下最佳位置的門票由原來的10,990美元（約86,044港元），增加至32,970美元（約258,142港元），是原價的3倍以上。 決賽的門票在星期四開始發售，然而因應FIFA的售票系統，採取了美國的浮動票價，實際上能以原本定價10,990美元買到的第一等門票，就只有在星期四第一輪銷售買到。美國新澤西州民主黨議員佩尤（Nellie Pou）等人，在星期四去信要求恩芬天奴解釋「不透明」的動態銷售方式和引起的憤怒。

恩芬天奴：不能定價太低 國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在星期二（5日）就為門票定價問題辯護：「我們得看看市場，我們現在身處一個娛樂市場發展蓬勃的世界，所以我們要看市場的定價。在美國是允許轉賣門票的，因此你不能將票價定得太低，因為這些票之後會被更高價轉賣。雖然有人說這些票價很高，然而在最後流入二手市場的價格更好，甚至是我們的兩倍。」他續說：「在美國，你不可能花300美元以下去看一場大學比賽，更遑論頂級職業賽事。」

在FIFA的轉售平台，決賽的門票截至周四定價是11,499,998.85美元（約9,004萬港元）至8,970美元（約70,230港元），有關平台的價格不受FIFA控制，但是FIFA會向買家及賣家各收15%手續費。而在上月，最高的門票定價是2,299,998.85美元（約180萬港元）。恩芬天奴表示：「如果有人放在二手市場，決賽的門票定價是200萬美元，那首先，這不代表這一定值200萬美元，第二，也不代表有人會買這些票。如果真的有人會為決賽門票付出200萬美元，我個人會帶熱狗和可樂給他，讓他有最好的體驗。」

根據國際足協最基本定價，兩場的四強比賽，德州AT&T球場門票分為11,130美元、4,330美元、3,710美元及2,705美元，而在阿特蘭大平治球場就分為10,635美元、3,545美元及2,725美元。至於美國在6月12日對巴拉圭的首場比賽，在加州的SoFi球場，門票都要2,735美元、1,940美元及1,120美元。 世界盃主題曲出爐 另外，今屆世界盃的主題曲《Dai Dai》就已經在星期四出爐，由哥倫比亞的天后Shakira主唱。Shakira與前巴塞隆拿守將的碧基（Gerard Pique）曾生下2個孩子，這是她繼2010年的南非世界盃，再次主唱世界盃的主題曲，她在2014年的巴西世界盃也推出了作為第2主題曲，並在閉幕禮獻唱。

2026世界盃主題曲MV