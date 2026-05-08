七欖2026｜賽馬會社區欖球計劃今年助1.5萬人體驗熱潮 小型表演賽受歡迎

香港賽馬會今年第連續第5年擔任2026國泰/滙豐香港國際七人欖球賽官方社區合作夥伴，並由橄欖成長基金舉辦新一屆的「賽馬會社區七人欖球計劃」，今年貫徹「運動無邊界」的理念，讓約1.5萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士親身體驗「七欖」熱潮。

今年度「賽馬會社區七人欖球計劃」在3月展開，其中於3月21及22日在屯門市廣場舉行了「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」，除了有欖球、賽馬、足球、籃球及劍擊等運動為主題的攤位遊戲外，還邀請了香港欖球員李卡度、李念殷、賽馬會騎師黃智弘、劍擊手羅浩天、籃球員曾湛元及足球員馬澤純等，分享成為運動員的經歷，以及深入探討「支援網絡」對運動員的心理健康有什麼關鍵作用。