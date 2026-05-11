意甲｜拿玻里力保亞軍「博」得過

拿玻里衛冕意甲失敗後，餘下3輪聯賽要保住亞軍兼下屆歐聯資格；香港時間周一深夜迎戰中游分子博洛尼亞，鬥志秤先，熱捧主勝。(球賽編號FB9196，5月12日02:45開賽)
連同今屆，近四屆意甲由國際米蘭及拿玻里梅花間竹瓜分，拿玻里餘下賽程目標「保亞」及歐聯入場券。球隊近況一般，4場聯賽錄1勝2和1負，只曾主場贈弱旅克雷莫納4蛋，上輪作客科木互無紀錄；幸今季主場聯賽錄12勝4和1負，勝率約七成，今場目標明確，在多名高質球星壓陣下，不難在地頭爭取連捷。
自3月中缺少受傷的箭頭盧卡古(Lukaku)後，拿玻里倚重「前英超3人組」搶分，球隊首、次席射手海倫(Hojlund)、麥湯米尼(McTominay)及奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)，為主隊進攻命脈。
博洛尼亞餘下3場風流波
博洛尼亞在歐霸8強兩回合計大敗予阿士東維拉出局後，今季預計只能以中游位置完成賽事，無緣連續3屆出戰歐洲賽，餘下3場只踢風流波。這該隊從近仗意甲先後不敵祖雲達斯及羅馬，之後悶和中下游隊伍卡利亞里，3仗皆未有士哥；就算對卡軍改派贊斯奧特加特(Jens Odgaard)出任正前鋒，季尾戰意明顯已所餘無幾。
兩軍曾於今屆意超盃決賽碰頭，結果博洛尼亞淨吞兩蛋；計對上5屆意甲造訪拿玻里，博洛尼亞只得1勝4負，3次淨輸2球，今場主勝穩開。
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