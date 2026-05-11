意甲｜拿玻里力保亞軍「博」得過

拿玻里衛冕意甲失敗後，餘下3輪聯賽要保住亞軍兼下屆歐聯資格；香港時間周一深夜迎戰中游分子博洛尼亞，鬥志秤先，熱捧主勝。(球賽編號FB9196，5月12日02:45開賽)

連同今屆，近四屆意甲由國際米蘭及拿玻里梅花間竹瓜分，拿玻里餘下賽程目標「保亞」及歐聯入場券。球隊近況一般，4場聯賽錄1勝2和1負，只曾主場贈弱旅克雷莫納4蛋，上輪作客科木互無紀錄；幸今季主場聯賽錄12勝4和1負，勝率約七成，今場目標明確，在多名高質球星壓陣下，不難在地頭爭取連捷。