英超｜熱刺護級「大」過天 主場鬥列斯聯

柏度樸路

自季初頭兩戰後，再嘗英超連勝的熱刺，護級形勢仍然危殆；周一深夜在本輪英超壓軸戰，返主場鬥準備「上岸」的列斯聯，以兩隊目前形勢，加上對賽例炮製入球騷，「大」盤穩開。（球賽編號FB9190，5月12日03:00開賽) 英超尾三的降班席位，將會在兩支倫敦球會韋斯咸及熱刺之間決出。自從1995年英超增至20隊角逐以來，全季平均取得36分的球隊已可護級成功；但暫時35戰37分的熱刺，餘下3場要努力搶分方可保命。

臨危受命的主帥迪沙比(De Zerbi)，上月頭兩場領軍只得1和1負，更多主力進入傷兵營，包括箭頭蘇蘭基(Solanke)及翼鋒沙維森蒙斯(Xavi Simons)；但新帥為這支北倫敦球會再注入全力逼搶的強大動力，沉船有翻生之勢。賓坦古亞(Bentancur)及祖奧包連夏(Palhinha)在中場助攻助守；冬窗新兵干拿加歷查(Conor Gallagher)推前踢攻中，上仗打敗阿士東維拉更先開紀錄兼是個人為熱刺攻入首個入球。 當然打敗包尾狼隊後，再贏心繫歐霸的阿士東維拉，熱刺客場連勝並未證明太多；而且熱刺在英超主場表現差劣，17戰更失30球，既然現時鬥心回來，餘下3場場場當決賽踢，今場必乘勢攻準備「上岸」的列斯聯。