英超｜阿仙奴靠爭議擊敗韋斯咸　阿迪達讚VAR敢判

阿仙奴在爭議之下，作客憑李安度杜沙特（Leandro Trossard）的入球，以1:0擊敗韋斯咸全取3分。然而在補時階段韋斯咸原本可以迫和，但最後在視像助理裁判（VAR）花了長時間才決定取消鎚仔幫的入球而引起爭議，阿迪達（Mikel Arteta）在賽後讚裁決勇敢。 兩支倫敦球會各有目標，韋斯咸需要分數護級，而阿仙奴也需要鞏固聯賽的優勢。上半場杜沙特已經有2次射中門框不入，令雙方半場互無紀錄。不過這位比利時的國腳，在83分鐘終於為作客的兵工廠建功，打破僵局。然而在補時的5分鐘，韋斯咸的哥林威爾遜（Callum Wilson）把握角球機會，以為能助韋斯咸追平。然而VAR其後花了長時間後，指阿仙奴門將的大衛拉耶（David Raya）遭到馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）拉手，球證因此推翻入球，最終阿仙奴以1:0擊敗韋斯咸，全取3分，聯賽繼續與曼城拉開5分，但多打一場。

阿迪達：今日才意識到球證工作有多困難 阿仙奴領隊的阿迪達，在賽後就稱讚裁判團的決定「勇敢」：「推翻這次入球我覺得裁判是很勇敢，而且與他們這一季的討論是一致。所以當我需要批評時，我會批評，但今日，我至少要在那決定上稱讚他們。在遠離燈光及混亂情況下，令他可以清晰地作出正確的判斷。如果你看清楚那個狀況，我認為當然是錯誤。這絕對是罰球，入球要取消。所以我祝賀了他們，因為他們在非常困難的情況之下作出了重大的判決。可能到今日我才意識到球證的工作有多困難和重要，因為這是關乎兩支大球會的命運，他們都需要為目標而奮鬥，這壓力非常之大。」

不過韋斯咸的查洛保雲（Jarrod Bowen）與領隊的紐奴（Nuno Espirito Santo）都批評判決，保雲表示：「當你看着螢幕5分鐘，你就會發現一些東西，大量的拉扯和摟抱，我相信只要你看得夠長時間，你會發現更多事實。我同不同意這是正確判決？當然不。判決的一致性在哪裡？當你作為為球迷你不想在慶祝入球，8分鐘後將入球取消。角球就是很對抗性，英超是很體力化，這是為甚麼人們會喜歡。你得理解角球就是有接觸，如果這是應該判罰，就應該有大量的拉扯犯規，但這不會是球迷想看到的。」紐奴亦指，不知道球證罰甚麼，又稱這判決令他們很懊惱。

韋斯咸對阿仙奴精華

維拉作客遭般尼迫和 同日的另外3場聯賽，第5名的阿士東維拉作客以2:2被尾2的般尼迫和，球隊如果以第5名完成聯賽，而又贏得歐霸盃，英超的歐聯名額會增至今季的6個。而打入歐協聯決賽的水晶宮，亦以2:2迫和愛華頓。而諾定咸森林就與紐卡素踢平1:1。

般尼對阿士東維拉精華

水晶宮對愛華頓精華

諾定咸森林對紐卡素精華