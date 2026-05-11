意甲｜法比加斯領科木奪歐洲賽資格　羅馬補時反勝帕爾馬

前阿仙奴中場的法比加斯（Cesc Fabregas），帶領意甲的科木，在升班2年後獲得歐洲賽的資格。球隊在周日（10日）的聯賽，以1:0擊敗了降班球隊維羅納，肯定取得聯賽前6名的歐洲賽事入場券。
這位少帥在2年前將科木帶上意甲，球隊今季表現不俗。在盃賽打入了四強，加上球隊一路慢慢打上去，已升至聯賽的前列位置。在周日面對尾2的維羅納，在杜維卡斯（Anastasios Douvikas）於71分鐘建功，以1:0作客擊敗對手。球隊以65分排聯賽的第6位，雖然第7的阿特蘭大在稍後的聯賽，作客3:2擊敗AC米蘭，不過餘下2輪相差7分，令科木肯定取得聯賽前6，至少會有歐協聯的席位。
同樣稍後舉行的聯賽，賽前落後科木1分的羅馬，作客對帕爾馬。荷蘭射手的當耶爾馬倫（Donyell Malen）雖然在22分鐘為羅馬領先，但是帕爾馬的史迪費沙（Gabriel Strefezza）換邊2分鐘就追平，文迪拿基達（Mandela Keita）在87分鐘為帕爾反先2:1，然而羅馬未有放棄，先在補時的4分鐘由雲舒（Devyne Rensch）追平2:2，之後帕爾馬有球員領第2面黃牌被逐兼輸12碼，羅馬由馬倫操刀射入，以3:2反勝帕爾馬。羅馬贏波後以67分反壓過科木上第5，與輸波的AC米蘭同分。