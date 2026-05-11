意甲｜法比加斯領科木奪歐洲賽資格　羅馬補時反勝帕爾馬

前阿仙奴中場的法比加斯（Cesc Fabregas），帶領意甲的科木，在升班2年後獲得歐洲賽的資格。球隊在周日（10日）的聯賽，以1:0擊敗了降班球隊維羅納，肯定取得聯賽前6名的歐洲賽事入場券。

這位少帥在2年前將科木帶上意甲，球隊今季表現不俗。在盃賽打入了四強，加上球隊一路慢慢打上去，已升至聯賽的前列位置。在周日面對尾2的維羅納，在杜維卡斯（Anastasios Douvikas）於71分鐘建功，以1:0作客擊敗對手。球隊以65分排聯賽的第6位，雖然第7的阿特蘭大在稍後的聯賽，作客3:2擊敗AC米蘭，不過餘下2輪相差7分，令科木肯定取得聯賽前6，至少會有歐協聯的席位。