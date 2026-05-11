NBA季後賽｜紐約人橫掃76人率先入東岸決賽　木狼主場贏馬刺追平場數

紐約人連續2年打入東岸決賽，球隊在東岸四強的第4場，作客以144:114大勝費城76人，以場數4:0橫掃對手晉級。至於西岸的聖安東尼奧馬刺，作客以109:114不敵明尼蘇達木狼，場數被追平2:2。

去年打入東岸決賽不敵印第安納溜馬，紐約人今季再捲土重來。之前已連取3場，紐約人今場未有放鬆，首節在麥拜迪（Miles McBride）攻入12分及謝倫般臣（Jalen Brunson）取得11分下，紐約人就以43:24大比數領先。第2節輪到祖殊赫特（Josh Hart）取得11分，令紐約人將比數拉開。在全場最多領先44分之下，紐約人大勝144:114，場數4:0晉級東岸決賽。紐約人今場6個球員包括5名正選都有雙位數得分，當中麥拜迪今場個人獨取25分，般臣亦有22分的貢獻。76人的安比（Joel Embiid）雖然攻入24分，但仍是獨力難支，首圈淘汰了波士頓，卻就東岸四強止步。