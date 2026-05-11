捷克球迷高興太早　闖入球場致比賽腰斬兼終身禁入球場

捷克的頂級聯賽，原本在上星期六（9日）有機會定出新一季的冠軍。然而原本領先3:2的布拉格斯拉維亞，球迷在補時7分鐘手持煙火等衝入球場，令原本準備慶祝奪標的斯拉維亞因為比賽被迫腰斬延遲，球會更對一名球迷作出永久禁止入場的處分。

捷克聯賽的第32輪，由榜首的布拉格斯拉維亞，對次席的布拉格斯巴達。賽前斯拉維亞有8分距離，今場賽和都提早封王。而在這場比賽，斯拉維亞原本領先3:2，但大批斯拉維亞的球迷在補時接近7分鐘時闖入球場，他們部份手持着煙花，並且有人拆掉角球旗，裁判隨即中止比賽。期間斯巴達的門將的蘇洛夫錫（Jakub Surovcik）遭人襲擊受傷。