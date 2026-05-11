捷克球迷高興太早　闖入球場致比賽腰斬兼終身禁入球場

捷克的頂級聯賽，原本在上星期六（9日）有機會定出新一季的冠軍。然而原本領先3:2的布拉格斯拉維亞，球迷在補時7分鐘手持煙火等衝入球場，令原本準備慶祝奪標的斯拉維亞因為比賽被迫腰斬延遲，球會更對一名球迷作出永久禁止入場的處分。
捷克聯賽的第32輪，由榜首的布拉格斯拉維亞，對次席的布拉格斯巴達。賽前斯拉維亞有8分距離，今場賽和都提早封王。而在這場比賽，斯拉維亞原本領先3:2，但大批斯拉維亞的球迷在補時接近7分鐘時闖入球場，他們部份手持着煙花，並且有人拆掉角球旗，裁判隨即中止比賽。期間斯巴達的門將的蘇洛夫錫（Jakub Surovcik）遭人襲擊受傷。
在星期日，斯拉維亞公布確定1名球迷的身份，並指球會透過閉路電視確定，他就是襲擊蘇洛夫的球迷，並且終身禁止該男子進入球灶。捷克足協就指責，事件不能接受。並不會盡快鎖定犯案的人物。而布格蘭斯拉維亞的會長也表明，會對涉事的球迷作出終身禁些再入球場的處分，他又向作客的球迷、球證以及其他球迷道歉。斯拉維亞與斯巴達是捷克的兩大班霸，這也是布拉格打吡戰。現時比賽會如何重新舉行仍未公布，而斯拉維亞在周三（13日）會有另一場聯賽。
Non inadmissible ça !!— MeteoFoot (@MeteoFootMaps) May 10, 2026
Les supporters du Slavia Prague, qui menait 3-2 face au Sparta Prague à 4' de la fin du match et de devenir CHAMPION de République Tchèque, ont envahi la pelouse et ont été jeter des fumigènes dans le parcage adverse!@ultras_clips pic.twitter.com/cOmYJPFL6J
Grubo w Pradze Slavia prawie wygrywa ze Spartą 3:2 wpadaja kibice Slavii i rzucają w twarz bramkarzowi racą efekt może być 0-3 w plecy walkower ale z drugiej strony niezła dzicz Ultras pic.twitter.com/1KUZzYeiST— Maćko z Bogdańca (@bogdanca_macko) May 9, 2026