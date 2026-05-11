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體育
出版：2026-May-11 14:28
更新：2026-May-11 14:28

世界盃｜尼高威廉斯受傷或缺席　日本憂失三笘薰

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尼高威廉斯未知能否出戰世界盃。(美聯社)

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距離世界盃決賽周揭幕只有接近1個月時間，球員這個時候受傷隨時影響出戰的機會。其中西班牙國腳的尼高威廉斯（Nico Williams），在周日（10日）的聯賽受傷，可能影響他能否出戰世界盃。同樣受傷還有日本隊的三笘薰，他在英超的比賽對狼隊的比賽受傷，可能要缺席決賽周。

尼高威廉斯在代表畢爾包對華倫西亞的聯賽，在上半場37分鐘就被換出，由哥哥的伊拿基威廉斯（Inaki Williams）入替。伊拿基賽後表示：「他走路一拐一拐，以前他從未感受過這樣的痛楚。考慮到目前我們的環境，這情況是令人擔憂。就等着，並希望會有最好的結果。」尼高威廉斯已經是西班牙國家隊的常規主力，他與巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal）同樣受傷，對西班牙爭冠的前景大受打擊。西班牙據報在星期一（11日）將公布55人的初遺名單。

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同樣受傷兵困擾，還有日本隊。主將的三笘薰在上星期六代表白禮慣對狼隊的比賽中受傷，雖然球會以及日本隊未有公布其傷勢，不過日本媒體指「三球王」可能要休養2個月的時間，意味他將要錯過世界盃決賽周的比賽。日本隊目前左路的翼衛及翼鋒備受困擾，因為南野拓實已經受傷，而原本右邊的伊東純也、堂安律或久保建英可能就要轉作左邊，雖然中村敬斗也可出任左翼，但他在翼衛更有發揮，因此日本或有機會以德甲禾夫斯堡的鹽貝健人代替。

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三笘薰在對狼隊的比賽受傷。(路透社)

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